Bank Holiday April: आज बैंक खुले हैं या बंद? देखें अप्रैल की पूरी हॉलीडे लिस्ट

Bank Holiday April List: अप्रैल की शुरुआत अधिकतर जगहों पर बैंकों की छुट्टी के साथ हो रही है। आज 1 अप्रैल को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। आइए जानें कि अप्रैल में कब और कहां बैंक बंद रहेंगे।

Bank Holiday April List: अप्रैल की शुरुआत अधिकतर जगहों पर बैंकों की छुट्टी के साथ हो रही है। आज 1 अप्रैल को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। आइए जानें कि अप्रैल में कब और कहां बैंक बंद रहेंगे। बता दें गजेटेड छुट्टियों के साथ-साथ बैंक प्रत्येक रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

अप्रैल 2026 में राज्यवार बैंक हॉलीडे 1 अप्रैल: वित्तीय वर्ष के एकाउंट क्लोजिंग के कारण देशभर के अधिकतर शहरों में बैंक बंद रहेंगे। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में यह हॉलीडे लागू नहीं होगा।

2 अप्रैल: केरल में मौंडी थर्सडे के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

3 अप्रैल: गुड फ्राइडे के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे। टीओआई के अनुसार त्रिपुरा, चंडीगढ़, असम, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में यह छुट्टी लागू नहीं होगी।

14 अप्रैल: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महाविषुव संक्रांति, बीजू/बुइसू महोत्सव, तमिल नव वर्ष, बोहाग बिहू, चैराओबा और बैसाखी के अवसर पर त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।

15 अप्रैल: बंगाली नव वर्ष (नबबर्ष), बोहाग बिहू, विशुऔर हिमाचल दिवस के कारण त्रिपुरा, असम, मणिपुर, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

16 अप्रैल: असम में बोहाग बिहू के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

20 अप्रैल: कर्नाटक में बसव जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

21 अप्रैल: त्रिपुरा में गरिया पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे।