क्या आज मजदूर दिवस पर बैंक बंद हैं? पूरे मई में कितने दिन है छुट्टी?
Bank Holiday: अगर आप भी आज मजदूर दिवस (लेबर डे) पर कन्फ्यूजन हैं कि देशभर में बैंक खुले रहेंगे या बंद? तो चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बताते हैं कि आज कहां-कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं।
आज 1 मई 2026, शुक्रवार को मजदूर दिवस (लेबर डे) मनाया जा रहा है। इस दिन को लेकर ग्राहकों में कन्फ्यूजन है कि देशभर में बैंक खुले रहेंगे या बंद? तो चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, 1 मई 2026 को देश के कई बड़े शहरों में बैंक बंद हैं। वहीं, कुछ राज्यों में बैंक खुले हैं। यह अंतर राज्य सरकारों द्वारा घोषित स्थानीय छुट्टियों पर निर्भर करता है।
किन शहरों में आज 1 मई को बैंक बंद हैं?
RBI की लिस्ट के मुताबिक 27 शहरों में बैंक बंद हैं। इन शहरों में अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, इंफाल, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा शामिल हैं।
किन शहरों में आज बैंक खुले हैं: अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जयपुर, कोहिमा, शिलांग।
अगर आपके शहर का नाम ऊपर किसी भी सूची में नहीं है, तो अपने स्थानीय बैंक शाखा से एक बार जरूर कन्फर्म कर लें।
Bank Holiday List May 2028
मई 2026 में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा, कई त्योहारों और राज्य दिवसों के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर, मई 2026 में लगभग 12 दिन बैंक ब्रांच बंद रहेंगी।
1 मई शुक्रवार: मजदूर दिवस/ महाराष्ट्र दिवस/ बुद्ध पूर्णिमा
3 मई रविवार: साप्ताहिक अवकाश
9 मई शनिवार: सेकेंड सैटरडे/ रवींद्रनाथ टैगोर जयंती (कुछ राज्य)
10 मई रविवार: साप्ताहिक अवकाश
16 मई शनिवार: सिक्किम राज्य दिवस
17 मई रविवार: साप्ताहिक अवकाश
23 मई शनिवार: चौथा शनिवार (सभी बैंक बंद)
24 मई रविवार: साप्ताहिक अवकाश
26 मई मंगलवार: काजी नजरुल इस्लाम जयंती
27 मई बुधवार: ईद-उल-अजहा
28 मई गुरुवार: बकरीद (चुनिंदा राज्य)
31 मई रविवार: साप्ताहिक अवकाश
बैंक बंद होने पर भी ये सर्विसेज मिलेंगी
अगर आपके शहर में बैंक की शाखा बंद है, तो भी नीचे दी गई सभी डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी। जैसे UPI (गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे), मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग (फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, चेक बुक रिक्वेस्ट), ATM से निकासी और जमा, डेबिट / क्रेडिट कार्ड, NEFT / RTGS / IMPS (ऑनलाइन ट्रांसफर) जैसी सेवाएं चालू रहेंगी। केवल लॉकर, बड़े कैश लेन-देन, चेक क्लियरेंस या डीडी बनवाने जैसे कामों के लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी होता है। ये छुट्टी के दिन नहीं हो सकेंगे।
ग्राहकों के लिए सुझाव: बकरीद के दिन ध्यान रखें 27-28 मई को लगातार दो दिन छुट्टी हो सकती है, इसलिए नकदी या जरूरी ट्रांजैक्शन पहले ही कर लें। आरबीआई की वेबसाइट चेक करें। राज्यवार सही जानकारी के लिए RBI का आधिकारिक हॉलीडे लिस्ट देखें।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें