क्या महर्षि वाल्मीकि जयंती पर बैंकों में है छुट्टी, देखें अक्टूबर हॉलीडे लिस्ट

Bank Holiday on Valmiki Jayanti: बेंगलुरु, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में आज यानी 7 अक्टूबर (मंगलवार) को महर्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। जबकि, शेयर मार्केट में कोई हॉलीडे नहीं है। वहीं, स्कूल-कॉलेज बंद है। अगर इस महीने की बात करें तो अक्टूबर 2025 में 21 आधिकारिक बैंक हॉलीडे हैं, जिनमें दिवाली, महाअष्टमी, दशहरा, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के धार्मिक और क्षेत्रीय उत्सव शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित पूरे भारत में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अनिवार्य छुट्टियों के दौरान बंद रहते हैं। इनमें प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और महीने के सभी रविवार भी शामिल हैं। आप राष्ट्रीय छुट्टियों पर भी ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना जारी रख सकते हैं, जब तक कि कोई तकनीकी या अन्य कारणों से उपयोगकर्ताओं को सूचित न किया जाए। कैश इमरजेंसी के लिए, एटीएम निकासी के लिए खुले हैं, ऐप और यूपीआई हमेशा की तरह काम करते हैं।

बैंक हॉलीडे अक्टूबर 2025 की लिस्ट 1 अक्टूबर (बुधवार) — अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग और तिरुवनंतपुरम सहित कई शहरों में नवरात्रि अंत/महानवमी/दशहरा/शस्त्रपूजा, विजयदाशमी/दुर्गा पूजा (दसेन), दुर्गा पूजा और नवरात्रि के हिंदू त्योहार के नौवें दिन के कारण बैंक बंद थे।

2 अक्टूबर (गुरुवार) – महात्मा गांधी जयंती/दशहरा, विजया दशमी/दशहरा, दुर्गा पूजा/श्री श्री शंकरदेव के जन्मोत्सव के लिए पूरे भारत में बैंक बंद थे।

3 अक्टूबर (शुक्रवार) – दुर्गा पूजा (दसैन) के लिए गंगटोक में बैंक बंद थे।

4 अक्टूबर (शनिवार) – दुर्गा पूजा (दसेन) के लिए गंगटोक में बैंक बंद थे।

5 अक्टूबर (रविवार) - रविवार को साप्ताहिक हॉलीडे के लिए बैंक पूरे भारत में बंद थे।

6 अक्टूबर (सोमवार) – लक्ष्मी पूजा के लिए अगरतला और कोलकाता में बैंक बंद थे।

7 अक्टूबर (मंगलवार) – महर्षि वाल्मीकि जयंती/कुमार पूर्णिमा के अवसर पर बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और शिमला में बैंक बंद हैं।

10 अक्टूबर (शुक्रवार) – करवा चौथ के मौके पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे।

11 अक्टूबर (शनिवार) - दूसरे शनिवार को वीकली हॉलीडे के लिए बैंक पूरे भारत में बंद रहेंगे।

12 अक्टूबर (रविवार) - रविवार को वीकली हॉलीडे के लिए बैंक पूरे भारत में बंद रहेंगे।

18 अक्टूबर (शनिवार) – गुवाहाटी में कटी बिहू के लिए बैंक बंद रहेंगे।

19 अक्टूबर (रविवार) - रविवार को वीकली हॉलीडे के लिए बैंक पूरे भारत में बंद रहेंगे।

20 अक्टूबर (सोमवार) - अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पणजी, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में दिवाली (दीपावली), नरक चतुर्दशी/काली पूजा के लिए बैंक बंद रहेंगे।

21 अक्टूबर (मंगलवार) – बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), दीपावली/गोवर्धन पूजा के लिए बैंक बंद रहेंगे।

22 अक्टूबर (बुधवार) – अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में दिवाली (बाली प्रतिपदा), विक्रम संवाद नव वर्ष दिवस/गोवर्धन पूजा, बलिपद्यमी, लक्ष्मी पूजा (दीपावली) के लिए बैंक बंद रहेंगे।

23 अक्टूबर (गुरुवार) – अहमदाबाद, गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में भाई बीज/भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/भ्रात्रीद्विटिया/निंगोल चक्कौबा के लिए बैंक बंद रहेंगे।

25 अक्टूबर (शनिवार) - बैंक पूरे भारत में चौथे शनिवार को साप्ताहिक बंद रहेंगे।

26 अक्टूबर (रविवार) - रविवार को साप्ताहिक हॉलीडे के लिए बैंक पूरे भारत में बंद रहेंगे।

27 अक्टूबर- कोलकाता, पटना और रांची में छठ पूजा के लिए बैंक बंद रहेंगे।

28 अक्टूबर (मंगलवार) – पटना और रांची में छठ पूजा के लिए बैंक बंद रहेंगे।