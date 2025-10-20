आज दिवाली पर कहां- कहां बंद रहेंगे बैंक? इस सप्ताह लगातार छुट्टियां, ब्रांच जाने से पहले करें चेक

संक्षेप: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर 2025 कैलेंडर के अनुसार, इस महीने कुल 21 बैंक अवकाश हैं, जिनमें त्योहारों के साथ-साथ साप्ताहिक छुट्टियां (शनिवार-रविवार) भी शामिल हैं। दीवाली सप्ताह के दौरान बैंक 6 दिनों तक विभिन्न राज्यों में बंद रहेंगे।

Bank holidays on Diwali: रोशनी, खुशियों और उत्सवों का पर्व दीवाली आज यानी सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपों का यह पर्व लक्ष्मी पूजा, मिठाइयों और पारिवारिक मिलन का प्रतीक है। इससे पहले धनतेरस के साथ उत्सवों की शुरुआत हो चुकी थी, जो पूरे सप्ताह तक चलते हैं। दीवाली सप्ताह में देशभर के बैंकों में अलग-अलग दिनों पर छुट्टियां रहेंगी। इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे इन दिनों ब्रांच जाने से पहले एक बार बैंकों में छुट्टियों को लेकर जरूर जान लें। हालांकि, इस दौरान डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के जरिए ग्राहकों के लिए लेन-देन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।

दीवाली सप्ताह में 6 दिन बैंक बंद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर 2025 कैलेंडर के अनुसार, इस महीने कुल 21 बैंक अवकाश हैं, जिनमें त्योहारों के साथ-साथ साप्ताहिक छुट्टियां (शनिवार-रविवार) भी शामिल हैं। दीवाली सप्ताह के दौरान बैंक 6 दिनों तक विभिन्न राज्यों में बंद रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंकिंग से जुड़े जरूरी कार्य पहले से निपटा लें, ताकि छुट्टियों के दौरान किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, नेट बैंकिंग और एटीएम इन दिनों भी सक्रिय रहेंगी।

20 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी RBI हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को अधिकांश राज्यों में दीवाली (दीपावली), नरक चतुर्दशी और काली पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, मणिपुर, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में इस दिन बैंक खुले रहेंगे। महाराष्ट्र में दीवाली की मुख्य छुट्टी 21 अक्टूबर को होगी, जबकि मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और मणिपुर में भी उसी दिन लक्ष्मी पूजन (दीवाली अमावस्या) और गोवर्धन पूजा के कारण अवकाश रहेगा।

राज्यों के अनुसार बैंक हॉलिडे सूची 20 अक्टूबर (सोमवार): दीवाली/काली पूजा/नरक चतुर्दशी- अवकाश सभी राज्यों में, सिवाय मणिपुर, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर के

21 अक्टूबर (मंगलवार): दीवाली अमावस्या/लक्ष्मी पूजन/गोवर्धन पूजा- अवकाश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर में

22 अक्टूबर (बुधवार): गोवर्धन पूजा - अवकाश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में

23 अक्टूबर (गुरुवार): भाई दूज / विश्वकर्मा पूजा- अवकाश गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में

24 अक्टूबर से फिर शुरू होंगे बैंकिंग कार्य दीवाली के बाद शुक्रवार, 24 अक्टूबर को देशभर में बैंक फिर से खुल जाएंगे। हालांकि, 25 अक्टूबर (शनिवार) और 26 अक्टूबर (रविवार) को साप्ताहिक छुट्टी के चलते बैंक दोबारा बंद रहेंगे।