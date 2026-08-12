53 रुपये का शेयर, बाजार में उतरते ही 73 रुपये के पार, फिर धड़ाम हुआ शेयर का दाम

Ardee Industries IPO: एक छोटी कंपनी आर्डी इंडस्ट्रीज की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। कंपनी के शेयर 38 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 73.60 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में आर्डी इंडस्ट्रीज के शेयर 35 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 72 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में आर्डी इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 53 रुपये था। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 426 करोड़ रुपये तक का था।

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए कंपनी के शेयर

आर्डी इंडस्ट्रीज (Ardee Industries) के शेयर शानदार लिस्टिंग के ठीक बाद लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में 5 पर्सेंट से अधिक टूटकर 68.07 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में भी आर्डी इंडस्ट्रीज के शेयर 4 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़ककर 68.11 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 5 अगस्त 2026 को खुला था और यह 7 अगस्त तक ओपन रहा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 91.48 पर्सेंट थी, जो कि अब 67.62 पर्सेंट रह गई है।

IPO पर लगा 138 गुना से ज्यादा दांव

आर्डी इंडस्ट्रीज के आईपीओ (Ardee Industries IPO) पर टोटल 138.83 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 47.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 266.75 गुना सब्सक्राइब हुआ। आर्डी इंडस्ट्रीज के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 202.26 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक या रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 281 शेयर थे। यानी, एक लॉट के लिए रिटेल इनवेस्टर्स को 14,893 रुपये का निवेश करना पड़ा।