53 रुपये का शेयर, बाजार में उतरते ही 73 रुपये के पार, फिर धड़ाम हुआ शेयर का दाम
मुख्य बातें
- आर्डी इंडस्ट्रीज की शेयर बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई है
- कंपनी के शेयर BSE में 38% से ज्यादा के फायदे के साथ 73.60 रुपये पर लिस्ट हुए हैं
- वहीं, NSE में कंपनी के शेयर 35% से अधिक के प्रीमियम पर 72 रुपये पर लिस्ट हुए
Ardee Industries IPO: एक छोटी कंपनी आर्डी इंडस्ट्रीज की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। कंपनी के शेयर 38 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 73.60 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में आर्डी इंडस्ट्रीज के शेयर 35 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 72 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में आर्डी इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 53 रुपये था। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 426 करोड़ रुपये तक का था।
जबरदस्त लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए कंपनी के शेयर
आर्डी इंडस्ट्रीज (Ardee Industries) के शेयर शानदार लिस्टिंग के ठीक बाद लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में 5 पर्सेंट से अधिक टूटकर 68.07 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में भी आर्डी इंडस्ट्रीज के शेयर 4 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़ककर 68.11 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 5 अगस्त 2026 को खुला था और यह 7 अगस्त तक ओपन रहा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 91.48 पर्सेंट थी, जो कि अब 67.62 पर्सेंट रह गई है।
IPO पर लगा 138 गुना से ज्यादा दांव
आर्डी इंडस्ट्रीज के आईपीओ (Ardee Industries IPO) पर टोटल 138.83 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 47.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 266.75 गुना सब्सक्राइब हुआ। आर्डी इंडस्ट्रीज के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 202.26 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक या रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 281 शेयर थे। यानी, एक लॉट के लिए रिटेल इनवेस्टर्स को 14,893 रुपये का निवेश करना पड़ा।
क्या करती है आर्डी इंडस्ट्रीज?
आर्डी इंडस्ट्रीज (Ardee Industries) की शुरुआत साल 1993 में हुई है। कंपनी का कोर फोकस इंड-ऑफ-लाइफ एनर्जी स्टोरेज प्रॉडक्ट्स और नॉन-फेरस स्क्रैप की सस्टेनेबल रिकवरी और रिसाइक्लिंग पर है। आर्डी इंडस्ट्रीज की प्रॉडक्ट रेंज में हाई-प्योरिटी लेड, लेड कैल्शियम, लेड एंटीमनी, लेड टिन, लेड सिल्वर और लेड कैडमियम एलॉय जैसे स्पेशलाइज्ड लेड एलॉय पर है। इन प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज, ई-मोबिलिटी, ऑटोमोटिव और केमिकल्स इंडस्ट्रीज में होता है। 31 मार्च 2025 तक के डेटा के मुताबिक, आर्डी इंडस्ट्रीज ने घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट्स में 50 से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज दी हैं। कंपनी ने अपने प्रॉडक्ट्स सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, युनाइटेड अरब अमीरात, जापान और युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट किए हैं। कंपनी की आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में करीब 7.61 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 104,025 MTPA है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।