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₹53 का प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट में भी गदर...5 अगस्त से होगा इस IPO का आगाज

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • आरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ में 320 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे
  • &nbsp;वहीं, इस कंपनी के प्रवर्तक 1.99 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश लाएंगे
NTPC Green Energy IPO Details
एक और IPO लॉन्च होने वाला है

Ardee Industries IPO: आईपीओ मार्केट में एक और कंपनी की एंट्री होने वाली है। इस कंपनी का नाम आरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इस कंपनी का 426 करोड़ रुपये का आईपीओ पांच अगस्त को खुलने वाला है। वहीं, सात अगस्त को बंद हो जाएगा। बता दें कि बड़े (एंकर) निवेशक चार अगस्त को आईपीओ के लिए बोली लगा पाएंगे।

क्या है प्राइस बैंड?

इस कंपनी ने आईपीओ के लिए 50-53 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो investorgain.com की वेबसाइट पर ₹7 है। अपर प्राइस बैंड के आधार पर इस आईपीओ की लिस्टिंग 60 रुपये के स्तर पर हो सकती है। बता दें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी समय-समय पर बदलता रहता है। यह सिर्फ आईपीओ की लिस्टिंग का अनुमान होता है।

आईपीओ डिटेल

आरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ में 320 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि प्रवर्तक 1.99 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएंगे। प्राइस बैंड के अपर लेवल पर इश्यू का कुल आकार करीब 426 करोड़ रुपये बैठता है।

नए शेयर के इश्यू से प्राप्त रकम में से 220 करोड़ रुपये कंपनी की अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए, 22 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने के लिए और शेष रकम सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कंपनी का शेयर 12 अगस्त को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है। कंपनी के IPO के लिए Pantomath कैपिटल एडवाइजर्स को एकमात्र मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।

पिछले साल बढ़ाए थे कदम

बत दें कि आरडी इंडस्ट्रीज ने सितंबर 2025 में सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर जमा किए और फरवरी 2026 में IPO के लिए रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई। जनवरी और जुलाई 2026 के बीच 51,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के पब्लिक इश्यू लॉन्च होने के बाद, यह अगस्त में खुलने वाला पहला मेनबोर्ड IPO होगा।

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कंपनी के बारे में

आरडी इंडस्ट्रीज संसाधनों का अनुकूलतम इस्तेमाल यानी 'सर्कुलर इकोनॉमी' क्षेत्र में काम करती है। कंपनी इस्तेमाल के बाद बेकार हो चुके एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स और नॉन-फेरस स्क्रैप की रीसाइक्लिंग पर ध्यान देती है, जिसकी रीसाइक्लिंग क्षमता 1,56,950 MTPA है। इसके प्रोडक्ट्स में शुद्ध लेड और लेड अलॉय शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल एनर्जी स्टोरेज, ई-मोबिलिटी, ऑटोमोटिव और केमिकल्स जैसे अहम सेक्टर में बड़े पैमाने पर होता है।

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कंपनी ने हाल के सालों में अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। मार्च 2026 में खत्म हुए साल में इस कंपनी का मुनाफा 154.5 प्रतिशत बढ़कर 84.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 33.3 करोड़ रुपये था। इसी दौरान रेवेन्यू 57.2 प्रतिशत बढ़कर 1,167.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 742.7 करोड़ रुपये था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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