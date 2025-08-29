ARC Insulation IPO listed in 16 percent premium at 145 rupee check details 145 रुपये पर लिस्ट हुआ IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 16% तक का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़ARC Insulation IPO listed in 16 percent premium at 145 rupee check details

145 रुपये पर लिस्ट हुआ IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 16% तक का फायदा

IPO News Updates: एआरसी इंसूलेशन आईपीओ (ARC Insulation IPO) की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई एसएमई में कंपनी की लिस्टिंग 16 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर हुई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:36 AM
share Share
Follow Us on
145 रुपये पर लिस्ट हुआ IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 16% तक का फायदा

IPO News Updates: एआरसी इंसूलेशन आईपीओ (ARC Insulation IPO) की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई एसएमई में कंपनी की लिस्टिंग 16 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर हुई है। हालांकि, लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 137.75 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 119 रुपये से 125 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। एक रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना पड़ा। जिसकी वजह से निवेशकों को 2,38,000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

21 अगस्त को खुला था आईपीओ

यह एसएमई आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 21 अगस्त को खुला था। कंपनी के आईपीओ का साइज 41.19 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 30 लाख शेयर जारी किया है। वहीं, 3 हजार शेयर कंपनी ऑफर फार सेल के जरिए जारी किया जाएगा। बता दें, आईपीओ 25 अगस्त तक खुला था।

ये भी पढ़ें:34.14 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO, दांव लगाने का आखिरी मौका आज

18 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ

3 दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 18.71 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 17.27 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 15.12 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ 26.84 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए थे 11.71 करोड़ रुपये

20 अगस्त को आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 11.71 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के फैसले पर लगाई रोक, कीमत 150 रुपये से कम

कंपनी का आईपीओ Gretex Corporate Services Ltd के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, Maashitla Securities Pvt.Ltd को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO News IPO Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।