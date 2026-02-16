5 साल में 129258% का रिटर्न, अब 10 टुकड़ों में बंट रहा है शेयर, रिकॉर्ड डेट तय
मल्टीबैगर स्टॉक Aqylon Nexus Ltd (पहले का नाम श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड) के शेयरों बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है।
मल्टीबैगर स्टॉक Aqylon Nexus Ltd (पहले का नाम श्री अधिकारी ब्रदर्श टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड) के शेयरों बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। बता दें, आज कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद Aqylon Nexus Ltd के लेवल पर 1823.95 रुपये के लेवल पर आ गया। कंपनी के शेयर सोमवार को 1870 रुपये के लेवल पर खुला था।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट
यह मल्टीबैगर स्टॉक 10 हिस्सों में बंट रहा है। कंपनी के शेयरों का भाव इस बंटवारे के बाद 10 रुपये से घटकर 1 रुपये के लेवल पर आ जाएगा। सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी ने बताया कि 5 मार्च 2026, दिन गुरुवार को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। यानी इसी दिन शेयरों का बंटवारा हो जाएगा।
1 साल में पैसा किया दोगुना
बीते तीन महीनों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 86 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 239 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.66 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। Aqylon Nexus Ltd का 52 वीक हाई 2260 रुपये और 52 वीक लो लेवल 435.10 रुपये है। Aqylon Nexus Ltd का मार्केट कैप 4627 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Aqylon Nexus Ltd के शेयरों की कीमतों में 48152 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 101796 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 5 साल में यह स्टॉक 129258 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी?
कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2017 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.60 रुपये का डिविडेंड बांटा था। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 59.22 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 40.78 प्रतिशत है।
Aqylon Nexus Ltd की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार कंपनी सेमीकंडक्टर, एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही है। इस कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी। पहले कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करती थी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
