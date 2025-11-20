Hindustan Hindi News
जेपी एसोसिएट्स खरीदने की मंजूरी, NCLT के OK के बाद अडानी ग्रुप की हो जाएगी कंपनी

संक्षेप: गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए ऋणदाताओं की समिति (कमीटी ऑफ क्रेडिटर्स) से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद बेंच और अन्य नियामक संस्थाओं की मंजूरी आवश्यक होगी

Thu, 20 Nov 2025 09:52 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए ऋणदाताओं की समिति (कमीटी ऑफ क्रेडिटर्स) से मंजूरी मिल गई है। इस समिति ने दिवालियापन और दिवाला संहिता के तहत अडानी के रेजोल्यूशन प्लान के पक्ष में मतदान किया। बुधवार को किए गए नियामक फाइलिंग में अडानी एंटरप्राइजेज ने पुष्टि की कि उसे 19 नवंबर 2025 को शाम 3:05 बजे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ प्राप्त हुआ है।

1.5 अरब डॉलर की डील और आगे की मंजूरी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, यह सौदा करीब 1.5 अरब डॉलर का है, हालांकि इस राशि की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब इस योजना को लागू करने से पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद बेंच और अन्य नियामक संस्थाओं की मंजूरी आवश्यक होगी। नियामक फाइलिंग के मुताबिक, इसका क्रियान्वयन अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी समूह की अन्य इकाइयों द्वारा या किसी विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से किया जा सकता है।

कभी जेपी ग्रुप का था दबदबा

जयप्रकाश एसोसिएट्स इंजीनियरिंग, निर्माण, सीमेंट, बिजली, रियल एस्टेट, उर्वरक और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। कभी जेपी ग्रुप की तेजी से बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतीक रही यह कंपनी अब दिवालिया प्रक्रिया में है।

वेदांता से कम बोली के बावजूद अडानी की जीत

दिलचस्प बात यह है कि ऋणदाताओं ने अडानी की बोली को चुना, जबकि वेदांता ने इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में 17,000 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची पेशकश की थी। सूत्रों के अनुसार, ऋणदाताओं ने अडानी का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने तत्काल भुगतान की अधिक राशि देने का वादा किया था, भले ही उसकी योजना का नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) वेदांता से लगभग 500 करोड़ रुपये कम था।

अंक तालिका और विवाद

एक मूल्यांकन तालिका, जो पिछले सप्ताह ऋणदाताओं के बीच बांटी गई थी, में अडानी को 100 में से सबसे अधिक स्कोर मिला था। हालांकि, कुछ बैंकों ने इस स्कोरिंग पद्धति पर सवाल उठाए। जून 2024 में दिवालिया प्रक्रिया में आने के समय जयप्रकाश एसोसिएट्स पर लगभग 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। डेलॉयट के भूवन मदान इस प्रक्रिया के रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, जबकि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) सबसे बड़ा ऋणदाता है।

5 दावेदार और संभावित कानूनी चुनौती

शुरुआत में पांच दावेदार मैदान में थे अडानी, वेदांता, डालमिया भारत, नवीन जिंदल की जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक। डालमिया भारत ने पहले चरण में बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया। कुछ जानकारों का कहना है कि अडानी के चुने जाने पर कानूनी चुनौती संभव है क्योंकि उसकी पेशकश सर्वोच्च नहीं थी, हालांकि न्यायालय आमतौर पर ऋणदाताओं के व्यावसायिक विवेक के निर्णय को मान्यता देते हैं।

प्रमोटर की पेशकश और जेपी ग्रुप की विरासत

नीलामी समाप्त होने से पहले जयप्रकाश एसोसिएट्स के प्रमोटर मनोज गौड़ ने कंपनी को दिवालियापन से बाहर निकालने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की निपटान पेशकश की थी, पर ऋणदाताओं को इसमें आर्थिक भरोसे की कमी लगी। जेपी ग्रुप की पहचान एक समय बड़े बुनियादी ढांचे, सीमेंट, रियल एस्टेट, बिजली परियोजनाओं, खेल परिसरों और आतिथ्य उद्योग में फैली थी। इसका ग्रेटर नोएडा स्थित स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट लगभग 1,000 हेक्टेयर में फैला है।

