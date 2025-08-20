approval for purchase of 97 mark 1A fighter jets hal shares will be in focus 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी, आज इस डिफेंस स्टॉक पर रहेगी नजर, Business Hindi News - Hindustan
97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी, आज इस डिफेंस स्टॉक पर रहेगी नजर

आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर फोकस में होंगे। क्योंकि, केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना के लिए 97 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को 62,000 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है। इस बड़े ऑर्डर के बाद आज इसके शेयरों में उड़ान देखने को मिल सकती है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान Wed, 20 Aug 2025 07:31 AM
आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर फोकस में होंगे। क्योंकि, केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को 62,000 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 1.36 पर्सेंट की गिरावट के साथ 4453 रुपये पर बंद हुए थे। इस बड़े ऑर्डर के बाद आज इसके शेयरों में उड़ान देखने को मिल सकती है।

मार्क 1A विमानों का दूसरा बड़ा ऑर्डर

ANI के रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस खरीद को एक उच्च-स्तरीय बैठक में हरी झंडी मिली। इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का उत्पादन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह तेजस मार्क 1A विमानों का दूसरा बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले, कुछ साल पहले 83 तेजस विमानों का ऑर्डर 48,000 करोड़ रुपये के करीब दिया गया था। इस नए ऑर्डर के साथ, वायु सेना के लिए LCA तेजस मार्क 1A विमानों की कुल संख्या 180 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, ये विमान पुराने हो चुके मिग-21 की जगह लेंगे, जिन्हें आने वाले हफ्तों में सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

'मेक इन इंडिया' को मिली बड़ी बढ़ावा

यह स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय और वायु सेना मुख्यालय के पूर्ण समर्थन पर चल रहा है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि इससे देश में रक्षा उत्पादन से जुड़े सैकड़ों छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को व्यापार मिलेगा और आत्मनिर्भरता को बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी HAL के प्रमुख समर्थक रहे हैं। उनके नेतृत्व में, HAL को स्वदेशी विमानों, हेलीकॉप्टरों और इंजनों के ऑर्डर मिले हैं।

प्रधानमंत्री खुद ट्रेनर वैरिएंट में उड़ान भर चुके हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय PM बने थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा था, " पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह अनुभव अविश्वसनिय रूप से समृद्ध था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरा विश्वास और मजबूत किया।"

मार्क 1A: तकनीक और स्वदेशी सामग्री

तेजस मार्क 1A में एडवांस एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं, जो वायु सेना को दिए गए शुरुआती 40 LCA विमानों से कहीं बेहतर हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, नए विमानों में 65% से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स स्वदेशी हैं, जो एयरोस्पेस तकनीक में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाता है।

भविष्य की योजनाएं और अन्य ऑर्डर

पूर्व वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने स्पेन के दौरे के दौरान 97 अतिरिक्त तेजस विमानों की खरीद की योजना की घोषणा की थी, जो वायु सेना के अपने स्वदेशी बेड़े को बढ़ाने के प्रयास को दर्शाता है। HAL को 200 से अधिक LCA मार्क 2 विमानों और लगभग इतने ही पांचवीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।

यह सभी पहल 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' मिशन के अनुरूप हैं। हाल ही में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की खरीद और 84 सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमानों के उन्नयन (upgrade) के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिन परियोजनाओं की कुल लागत 1.6 लाख करोड़ रुपये है।

वायु सेना में का सफर

तेजस विमान के पहले वर्जन को 2016 में वायु सेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में, वायु सेना के दो स्क्वाड्रन इन विमानों को संचालित कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले सालों में यह वायु सेना का सबसे बड़ा लड़ाकू बेड़ा बन जाएगा। HAL के साथ 83 LCA तेजस मार्क 1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपये का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, जिनकी डिलीवरी फरवरी 2024 से शुरू होने की उम्मीद है।

