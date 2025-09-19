आईफोन 17 लॉन्च होने से सप्लॉयर रेडिंगटन शेयरों में जबरदस्त उछाल

iPhone 17 supplier redington News: एप्पल आईफोन सप्लॉयर रेडिंगटन लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 19 सितंबर को 9% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। यह उछाल Apple के iPhone 17 मॉडल्स की भारत में लॉन्चिंग के बाद देखने को मिला।

iPhone 17 supplier redington News: एप्पल आईफोन सप्लॉयर रेडिंगटन लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 19 सितंबर को 9% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। यह उछाल Apple के iPhone 17 मॉडल्स की भारत में लॉन्चिंग के बाद देखने को मिला। इससे पहले मंगलवार को भी iPhone की लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी के शेयरों में 20% का उछाल आया था।

एप्पल स्टोर के बाहर कतारें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिससे एप्पल के नए प्रोडक्ट्स में ग्राहकों की बड़ी दिलचस्पी का पता चलता है।

Apple के दम पर मची धूम सीएनबीसी टीवी18 की खबर के मुताबिक Apple रेडिंगटन का एक प्रमुख क्लाइंट बना हुआ है। कंपनी की जून तिमाही के इन्वेस्टर प्रजेंटेशन के मुताबिक, एप्पल ने रेडिंगटन की कुल रेवेन्यू में 34% का योगदान दिया, जो पिछले वित्त वर्ष 2025 के 30% से अधिक है।

iPhone 17 की कीमत नए लॉन्च हुए iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 (256 GB वर्जन के लिए) है, जबकि 1TB वाले iPhone 17 Pro Max वर्जन की कीमत ₹1.9 लाख तक है।

ट्रेडिंग सत्र के पहले ही घंटे में शेयर खरीदने को मची लूट शुक्रवार को ट्रेडिंग सत्र के पहले ही घंटे में शेयर खरीदने को लूट मच गई। रेडिंगटन के शेयर करीब 9% के फायदे के साथ ₹310.5 पर ट्रेड कर रहे थे। रेडिंगटन के शेयर अपने 52-हफ्ते के उच्चस्तर ₹334.8 के करीब पहुंच रहा है। ट्रेडिंग सत्र के पहले ही घंटे में कंपनी के 2.5 करोड़ शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो 29 लाख शेयरों के उनके 20-दिन के एवरेज वॉल्यूम से कहीं अधिक है।