apple supplier redington shares surge ahead of iPhone 17 launch आईफोन 17 लॉन्च होने से सप्लॉयर रेडिंगटन शेयरों में जबरदस्त उछाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़apple supplier redington shares surge ahead of iPhone 17 launch

आईफोन 17 लॉन्च होने से सप्लॉयर रेडिंगटन शेयरों में जबरदस्त उछाल

iPhone 17 supplier redington News: एप्पल आईफोन सप्लॉयर रेडिंगटन लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 19 सितंबर को 9% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। यह उछाल Apple के iPhone 17 मॉडल्स की भारत में लॉन्चिंग के बाद देखने को मिला।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 11:21 AM
share Share
Follow Us on
आईफोन 17 लॉन्च होने से सप्लॉयर रेडिंगटन शेयरों में जबरदस्त उछाल

iPhone 17 supplier redington News: एप्पल आईफोन सप्लॉयर रेडिंगटन लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 19 सितंबर को 9% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। यह उछाल Apple के iPhone 17 मॉडल्स की भारत में लॉन्चिंग के बाद देखने को मिला। इससे पहले मंगलवार को भी iPhone की लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी के शेयरों में 20% का उछाल आया था।

एप्पल स्टोर के बाहर कतारें

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिससे एप्पल के नए प्रोडक्ट्स में ग्राहकों की बड़ी दिलचस्पी का पता चलता है।

Apple के दम पर मची धूम

सीएनबीसी टीवी18 की खबर के मुताबिक Apple रेडिंगटन का एक प्रमुख क्लाइंट बना हुआ है। कंपनी की जून तिमाही के इन्वेस्टर प्रजेंटेशन के मुताबिक, एप्पल ने रेडिंगटन की कुल रेवेन्यू में 34% का योगदान दिया, जो पिछले वित्त वर्ष 2025 के 30% से अधिक है।

iPhone 17 की कीमत

नए लॉन्च हुए iPhone 17 की शुरुआती कीमत ₹82,900 (256 GB वर्जन के लिए) है, जबकि 1TB वाले iPhone 17 Pro Max वर्जन की कीमत ₹1.9 लाख तक है।

ट्रेडिंग सत्र के पहले ही घंटे में शेयर खरीदने को मची लूट

शुक्रवार को ट्रेडिंग सत्र के पहले ही घंटे में शेयर खरीदने को लूट मच गई। रेडिंगटन के शेयर करीब 9% के फायदे के साथ ₹310.5 पर ट्रेड कर रहे थे। रेडिंगटन के शेयर अपने 52-हफ्ते के उच्चस्तर ₹334.8 के करीब पहुंच रहा है। ट्रेडिंग सत्र के पहले ही घंटे में कंपनी के 2.5 करोड़ शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जो 29 लाख शेयरों के उनके 20-दिन के एवरेज वॉल्यूम से कहीं अधिक है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

IPhone Stocks Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।