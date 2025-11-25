Hindustan Hindi News
एप्पल के सेल्स कर्मचारियों की छंटनी, अंतिम विकल्प के लिए 20 जनवरी तक का अल्टीमेटम

संक्षेप:

आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अमेरिका में अपने दर्जनों सेल्स डिपॉर्टमेंट के कर्मचारियों की नौकरियां खत्म की हैं। प्रभावित कर्मचारियों में स्कूलों, सरकारी एजेंसियों और बड़े व्यवसायों के लिए काम करने वाले अकाउंट मैनेजर, संस्थागत ग्राहकों की मीटिंग और ब्रीफिंग सेंटर के स्टाफ शामिल हैं।

Tue, 25 Nov 2025 08:36 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अमेरिका में अपने दर्जनों सेल्स डिपॉर्टमेंट के कर्मचारियों की नौकरियां खत्म की हैं। टेक कंपनियों के लिए यह एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने उन तरीकों की समीक्षा और सुधार कर रही है, जिनसे वह व्यवसायों, सरकारों और स्कूलों को अपने उत्पाद बेचती है। एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह सेल्स टीम में एक "फेरबदल" है, ताकि ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचा जा सके। हालांकि, उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

किन कर्मचारियों पर असर पड़ा?

रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी संगठन में सेल्स के दर्जनों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, कुछ टीमों को ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रभावित कर्मचारियों में स्कूलों, सरकारी एजेंसियों और बड़े व्यवसायों के लिए काम करने वाले अकाउंट मैनेजर, साथ ही संस्थागत ग्राहकों की मीटिंग और उत्पाद प्रदर्शन के लिए बने एप्पल के ब्रीफिंग सेंटर के स्टाफ शामिल हैं।

छंटनी पर हैरानी

जिन लोगों पर असर पड़ा, उनमें से कई हैरान थे, क्योंकि Apple उन बहुत कम टेक कंपनियों में से एक है जो कभी नौकरियां कम करती है। और यह फैसला तब आया है जब कंपनी ने रिकॉर्ड-हाई रेवेन्यू कमाया है और सफल प्रोडक्ट लॉन्च की वजह से दिसंबर तिमाही में $140 बिलियन के करीब पहुंचने की राह पर है। इस कटौती में लंबे समय से मैनेजर रहे लोग और कुछ मामलों में, ऐसे कर्मचारी शामिल थे, जो Apple के साथ 20 या 30 साल से हैं।

छंटनी का एक बड़ा टारगेट

एक सरकारी सेल्स टीम जो US डिफेंस डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों के साथ काम करती है। वह टीम 43 दिन के US गवर्नमेंट शटडाउन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, या DOGE, जिसने खर्च कम करने की कोशिश की है, द्वारा की गई कटौतियों के बाद पहले से ही मुश्किल हालात का सामना कर रही थी।

क्या छंटनी हुए कर्मचारियों के पास कोई विकल्प है?

जिन कर्मचारियों की नौकरियां चली गई हैं, उनके पास 20 जनवरी तक कंपनी के भीतर कोई दूसरी नौकरी ढूंढने का मौका है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते, तो उन्हें छंटनी पैकेज मिलेगा। एप्पल अपनी वेबसाइट पर नई सेल्स की नौकरियां भी पोस्ट कर रहा है, जिनके लिए प्रभावित कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।

एप्पल में छंटनी को 'आखिरी विकल्प' क्यों कहा जाता है?

एप्पल का रवैया अन्य टेक कंपनियों के मुकाबले छंटनी को लेकर अलग रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने पहले कहा है कि छंटनी उनके लिए "आखिरी विकल्प" है। हालांकि, कंपनी समय-समय पर कुछ भूमिकाएं खत्म करती रही है, खासकर जब कोई प्रोजेक्ट बंद होता है, जैसे कि हाल ही में स्व-चालित कार प्रोजेक्ट।

तकनीक जगत में चल रही है छंटनी की लहर

एप्पल के इस कदम के बीच पूरे तकनीकी उद्योग में छंटनी जारी है। इसी महीने अमेजन ने 14,000 से अधिक और मेटा ने अपने AI संगठन में कई सौ भूमिकाएं खत्म करने की घोषणा की है।

