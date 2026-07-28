Apple ने फिर किया बड़ा धमाका! Nvidia को पछाड़कर बनी दुनिया की नंबर-1 कंपनी

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की रेस में एक बार फिर Apple ने बाजी मार ली है। iPhone बनाने वाली कंपनी ने Nvidia को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान (Most Valuable) कंपनी का ताज फिर से अपने नाम कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दूसरी बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, वहीं Apple की संतुलित और कम खर्च वाली रणनीति निवेशकों को काफी पसंद आ रही है।

रिकॉर्ड हाई पर Apple के शेयर

सोमवार को Apple के शेयर 1.17% बढ़कर रिकॉर्ड 336.91 डॉलर पर बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप करीब 4.94 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। दूसरी ओर AI चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी Nvidia के शेयर लगभग 5% गिर गए, जिससे उसका मार्केट कैप घटकर करीब 4.75 ट्रिलियन डॉलर रह गया। इसी वजह से Apple फिर से नंबर-1 कंपनी बन गई।

2026 में 22% से ज्यादा चढ़े कंपनी के शेयर

इस साल Apple के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वर्ष 2026 में अब तक कंपनी का शेयर 22% से ज्यादा चढ़ चुका है। इतना ही नहीं, Apple ने अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के समूह 'Magnificent Seven' में भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

AI रणनीति सबसे बड़ा कारण

Apple की इस सफलता के पीछे उसकी AI रणनीति को बड़ा कारण माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), मेटा (Meta), गूगल (Google) और अमेजन (Amazon) जैसी कंपनियों ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर भारी निवेश किया है। इसके उलट Apple ने AI पर खर्च बढ़ाने की बजाय संतुलित निवेश का रास्ता चुना है। पिछले तीन तिमाहियों में कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) भी कम हुआ है।

पहले Apple की आलोचना होती थी कि वह AI की दौड़ में पीछे है। लेकिन, अब निवेशकों को लगने लगा है कि AI पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाली कंपनियों को भविष्य में मुनाफे का दबाव झेलना पड़ सकता है। ऐसे में Apple की कम लागत वाली रणनीति उसे मजबूत स्थिति में ला रही है।

मार्केट एक्सपर्ट जे वुड्स का कहना है कि Apple ने AI पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, इसलिए वह उन वित्तीय चुनौतियों से बच गया जिनका सामना कई दूसरी कंपनियां कर रही हैं। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा Apple पर लगातार बढ़ रहा है।

तिमाही नतीजों पर निवेशकों की नजर

अब निवेशकों की नजर Apple के तिमाही नतीजों पर है, जो इस सप्ताह अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद जारी होंगे। सभी यह जानना चाहेंगे कि कंपनी Apple Intelligence यानी अपनी AI तकनीक को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है और क्या वह बिना भारी खर्च किए अपनी कमाई और मुनाफे को मजबूत बनाए रख सकती है।