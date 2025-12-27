Hindustan Hindi News
50 गुना सब्सक्राइब हुआ सस्ता IPO, अब लिस्टिंग पर निगाह, GMP दिखा रहा फायदा

संक्षेप:

Apollo Techno Industries IPO: अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ को निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ को 50 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। अब निवेशकों की निगाह लिस्टिंग पर टिकी हुई है। ग्रे मार्केट में भी ठीक-ठाक स्थिति है।

Dec 27, 2025 08:17 am IST Tarun Pratap Singh
Apollo Techno Industries IPO: अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ को निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ को 50 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। अब निवेशकों की निगाह लिस्टिंग पर टिकी हुई है। ग्रे मार्केट में भी ठीक-ठाक स्थिति है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस आईपीओ के विषय में ...

50 गुना हुआ सब्सक्राइब

अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ को 50.63 गुना सब्सक्राइब किया गया है। कंपनी का आईपीओ रिटेल कैटगरी में 44.81 गुना सब्सक्राइब किया गया। वहीं, क्यूआईबी सेक्शन में 25.25 गुना और एनआईआई कैटगरी में 98 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 22 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 13.65 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या है जीएमपी

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 12 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 9.23 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। अगर यही जीएमपी रहा तो आईपीओ 142 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। बता दें, आईपीओ का सबसे कम जीएमपी जीरो रुपये है। वहीं, सबसे अधिक जीएमपी 18 रुपये रहा है।

क्या है प्राइस बैंड?

अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ का प्राइस बैंड 123 रुपये से 130 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 260,000 रुपये का दांव लगाना होगा।

बीएसई एसएमई में होगी लिस्टिंग

अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ का साइज 47.96 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 37 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। बता दें, यह आईपीओ 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक खुला था। इसकी लिस्टिंग 31 दिसंबर को बीएसई एसएमई में प्रस्तावित है।

क्या करती है कंपनी

इस कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई थी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑपरेट करती है। कंपनी का प्री आईपीओ मार्केट कैप 177 करोड़ रुपये का था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
