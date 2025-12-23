आज खुल गया एक और IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा है अभी से 11.54% का फायदा

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

IPO News: आज से प्राइमरी मार्केट में अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज (Apollo Techno Industries IPO) खुल रहा है। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी की स्थिति ग्रे मार्केट में भी अच्छी है। जिसकी वजह से निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है।

Dec 23, 2025 08:34 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: आज से प्राइमरी मार्केट में अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज (Apollo Techno Industries IPO) खुल रहा है। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी की स्थिति ग्रे मार्केट में भी अच्छी है। जिसकी वजह से निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। आइए डीटेल्स में जानते हैं अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज आईपीओ के विषय में ...

कब तक खुला रहेगा आईपीओ

यह आईपीओ आज यानी 23 दिसंबर से ओपन है। कंपनी का आईपीओ 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 123 रुपये से 130 रुपये के प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने एक हजार शेयरों को एक लॉट बनाया है। लेकिन निवेशकों को कम से कम 2000 लॉट पर दांव लगाना होगा। रिटेल निवेशकों को कम से कम 260000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही होगा।

इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ का साइज 47.96 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी कम से कम 37 लाख शेयर जारी करेगी। बता दें, आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 22 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 22 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से आईपीओ ने 13.65 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को जारी 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का ही है। वहीं, बाकि बचे 50 प्रतिशत का लॉक इन पीरियड 90 दिन का है।

क्या चल रहा है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 15 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 11.54 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 18 रुपये रहा है।

बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

