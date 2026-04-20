मिसाइल, रॉकेट और बम बनाएगी कंपनी, सरकार से मिला लाइसेंस, 5 दिन में 28% उछले शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को मिसाइल, रॉकेट और एरियल बम समेत कई प्रॉडक्ट्स बनाने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिला है। कंपनी के शेयर सोमवार को 5% से अधिक चढ़कर 299.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 28% से ज्यादा की तेजी आई है।
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर पिछले कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 299.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 5 दिन में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 28 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने घोषणा की है कि उसे भारत सरकार से डिफेंस वीपन सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रूफ टेस्ट के लिए लाइसेंस मिला है। इस लाइसेंस के तहत कंपनी हैदराबाद स्थित अपनी फैक्ट्री में 12.7mm के ऊपर के कैलिबर में दो कैटेगरीज में हथियार बना सकती है।
क्या-क्या हथियार बना सकती है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड कैटेगरी-1 में मिसाइल्स, एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल्स, टॉरपीडो, अंडरवॉटर माइन्स, सेफ्टी आर्मिंग मैकेनिज्म और कैटेगरी-2 में गाइडेड वीपन्स, अंडरवॉटर सिस्टम्स एंड काउंटरमेजर्स, एरियल बम, रॉकेट्स बना सकती है। प्रत्येक कैटेगरी की सालाना प्रॉडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट्स होगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को यह लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने जारी किया है। यह लाइसेंस लाइफटाइम के लिए वैध है।
3100% से ज्यादा उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 3100 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 23 अप्रैल 2021 को 9.11 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 अप्रैल 2026 को 299.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 1910 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 825 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 145 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 110.60 रुपये है।
10 टुकड़े में बंट चुका है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का शेयर
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। डिफेंस कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने मई 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 52.41 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 47.59 पर्सेंट है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।