मिसाइल, रॉकेट और बम बनाएगी कंपनी, सरकार से मिला लाइसेंस, 5 दिन में 28% उछले शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को मिसाइल, रॉकेट और एरियल बम समेत कई प्रॉडक्ट्स बनाने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिला है। कंपनी के शेयर सोमवार को 5% से अधिक चढ़कर 299.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 28% से ज्यादा की तेजी आई है।

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर पिछले कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 299.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 5 दिन में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 28 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने घोषणा की है कि उसे भारत सरकार से डिफेंस वीपन सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रूफ टेस्ट के लिए लाइसेंस मिला है। इस लाइसेंस के तहत कंपनी हैदराबाद स्थित अपनी फैक्ट्री में 12.7mm के ऊपर के कैलिबर में दो कैटेगरीज में हथियार बना सकती है।

क्या-क्या हथियार बना सकती है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड कैटेगरी-1 में मिसाइल्स, एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल्स, टॉरपीडो, अंडरवॉटर माइन्स, सेफ्टी आर्मिंग मैकेनिज्म और कैटेगरी-2 में गाइडेड वीपन्स, अंडरवॉटर सिस्टम्स एंड काउंटरमेजर्स, एरियल बम, रॉकेट्स बना सकती है। प्रत्येक कैटेगरी की सालाना प्रॉडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट्स होगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को यह लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने जारी किया है। यह लाइसेंस लाइफटाइम के लिए वैध है।

3100% से ज्यादा उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर पिछले 5 साल में 3100 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 23 अप्रैल 2021 को 9.11 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 अप्रैल 2026 को 299.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 1910 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 825 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 145 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 110.60 रुपये है।