डिफेंस कंपनी के इस शेयर को खरीदने की लूट, लगातर तूफानी तेजी, ₹340 पर जाएगा भाव!

डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी ने जून तिमाही में अपना शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल (YoY) आधार पर 110% की भारी बढ़त के साथ ₹176.8 मिलियन दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में मुनाफा ₹84.3 मिलियन रहा था।

Apollo Micro Systems share price: अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर आज बुधवार को 3% तक उछलकर ₹301.75 प्रति शेयर तक पहुंच गया। शेयर ने दिन की शुरुआत ₹294.40 पर की, जो इसके पिछले बंद भाव ₹292.70 से ज्यादा था। पिछले 5 दिनों में अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर लगभग 23% और पिछले एक महीने में 74% तक उछल चुके हैं।

शेयरों में तेजी की वजह अपोलो माइक्रोसिस्टम्स को डीआरडीओ (DRDO) के तहत मल्टी इंफ्लूएंस ग्राउंड माइन (MIGM) - विघ्ना के लिए प्रोडक्शन एजेंसी के रूप में मंजूरी मिली है। इसके अलावा कंपनी ने NASM-SR मिसाइल के लिए ओमनी-डायरेक्शनल मल्टी-EFP वारहेड की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) डील भी डीआरडीओ के साथ साइन की है। इन कदमों से कंपनी की डिफेंस सेक्टर में स्थिति और ऑर्डर बुक मजबूत होने की उम्मीद है, जिसके चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयरों में तेजी आई।

क्या है एनालिस्ट की राय आनंद राठी में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर गणेश डोंगरे ने कहा, “अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर ने मंथली चार्ट पर एक बड़ा ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिया है, खासकर ₹230 के स्तर से ऊपर, जो आगे मजबूत तेजी की संभावना दिखाता है। यह ब्रेकआउट वीकली और मंथली टाइमफ्रेम्स दोनों पर साफ दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि बाजार में शेयर को लेकर तेजी का रुझान काफी मजबूत है।”

राठी के गणेश डोंगरे ने निवेशकों को ‘बाय ऑन डिप्स’ (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि शेयर का संपूर्ण स्ट्रक्चर मजबूत दिख रहा है, इसलिए ₹220 से ₹250 का स्तर अब अहम सपोर्ट ज़ोन बन चुका है। इस दायरे में खरीदारी करना मध्यम से लंबी अवधि के लिए आकर्षक एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है। डोंगरे के अनुसार, निवेशक इस स्टॉक को होल्ड और बाय कर सकते हैं, लेकिन ₹210 का स्टॉप-लॉस रखना जरूरी है। टारगेट प्राइस उन्होंने ₹330 से ₹340 बताया है। बता दें कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स मुख्य रूप से एयरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, कंपनी रेलवे, ऑटोमोटिव और होमलैंड सिक्योरिटी क्षेत्रों में भी समाधान देती है।