5 साल में दिया 3640% का रिटर्न, अब ब्रोकरेज ने भी बढ़ाया टारगेट, शेयर में 10.5% की तेजी

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Apollo Micro Systems Share: डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयरों में बुधवार, 11 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 10.5% तक उछलकर 457.65 रुपये पर पहुंच गया। खास बात यह रही कि शेयर में यह तेजी डिफेंस सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा रही। इस दौरान निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में 1% से भी कम की बढ़त दर्ज की गई। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने लंबी अवधि में भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर करीब 3,640% चढ़ चुका है। वहीं, ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों और बढ़ते ऑर्डर बुक को देखते हुए शेयर पर अपना पॉजिटिव नजरिया बनाए रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया।

शेयर में 10.5% तक की तेजी बुधवार को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का शेयर BSE पर 418.50 रुपये पर खुला था, जबकि पिछले कारोबारी दिन इसका बंद भाव 413.80 रुपये था। कारोबार के दौरान शेयर 10.5% की तेजी के साथ 457.65 रुपये तक पहुंच गया। अगर अलग-अलग समय में शेयर के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में इसमें करीब 17% की तेजी आई है। पिछले 3 महीने में भी शेयर करीब 17% चढ़ा है। वहीं, 6 महीने में इसने 43% और एक साल में करीब 65% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल का रिटर्न करीब 3,640% रहा है।

दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 54% बढ़ा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 54% बढ़कर 46 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 30 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वहीं, कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली कमाई यानी रेवेन्यू 72% बढ़कर 388 करोड़ रुपये पहुंच गई। पिछले साल की समान तिमाही में यह 225 करोड़ रुपये थी। कंपनी का एबिटा भी 88% बढ़कर 111 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 59 करोड़ रुपये था। इसके साथ ही कंपनी का एबिटा मार्जिन भी 26.3% से बढ़कर 28.6% हो गया।

कंपनी के पास 1,765 करोड़ रुपये के ऑर्डर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लिए एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है। 30 सितंबर 2026 तक कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 1,765 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। यानी कंपनी के पास आने वाले समय में पूरा करने के लिए इतने रुपये के ऑर्डर मौजूद हैं। पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भी कंपनी का परफॉर्मेंस मजबूत रहा। इस दौरान नेट प्रॉफिट 49.6% बढ़कर 71.4 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 47.7 करोड़ रुपये था। वहीं, पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 78.2% बढ़कर 639.4 करोड़ रुपये और एबिटा 64.7% बढ़कर 164.9 करोड़ रुपये हो गया।

ब्रोकरेज ने दिया 475 से 485 रुपये तक का टारगेट कंपनी के मजबूत नतीजों और बड़े ऑर्डर बुक को देखते हुए ब्रोकरेज फर्मों का नजरिया भी शेयर पर पॉजिटिव बना हुआ है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर के लिए 485 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 413.80 रुपये के पिछले बंद भाव के हिसाब से इसमें करीब 17% की तेजी की संभावना जताई गई है। वहीं, एंजेल वन ने भी शेयर पर अपना पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है और निवेशकों को शेयर जोड़ने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 475 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले करीब 15% की संभावित बढ़त दिखाता है। एंजेल वन के मुताबिक, कंपनी ने दूसरी तिमाही में 72% रेवेन्यू ग्रोथ, 28.6% ईबीआईटीडीए मार्जिन और 46 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इसके अलावा 1,765 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक भी कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत है। ब्रोकरेज का यह भी कहना है कि कंपनी की पहली छमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 78% रही है, जो कंपनी के पूरे वित्त वर्ष के 40-45% ग्रोथ गाइडेंस से भी ज्यादा है।