दनादन अपर सर्किट मार रहे डिफेंस कंपनी के शेयर, DRDO से मिली है बड़ी मंजूरी

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 262.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की तरफ से एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 5 साल में 2100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए DRDO से मंजूरी

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) ने बताया है कि उसे 2 टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर के लिए DRDO से मंजूरी मिल गई है। यह दोनों टेक्नोलॉजीज डायरेक्टेड एनर्जी वीपन (DEW) सिस्टम्स से जुड़ी हैं और इनसे एडवांस्ड स्वदेशी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में कंपनी की स्थिति मजबूत होगी। ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT), लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वीपन सिस्टम्स और डायरेक्टेड एनर्जी वीपन के EO ट्रैकिंग सिस्टम्स से जुड़ी हैं। यह टेक्नोलॉजीज DRDO की 2 लैब- सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, हैदराबाद और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डिवेलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, देहरादून- ट्रांसफर करेंगी।

5 साल में 2100% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर पिछले पांच साल में 2100 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 24 दिसंबर 2025 को 11.91 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर 23 दिसंबर 2025 को 262.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 1970 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 972 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो डिफेंस कंपनी के शेयरों में 181 पर्सेंट की तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 92.50 रुपये है।