Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Apollo Micro Systems Share rallied 5 percent today hits upper circuit for third day DRDO technology transfer
दनादन अपर सर्किट मार रहे डिफेंस कंपनी के शेयर, DRDO से मिली है बड़ी मंजूरी

दनादन अपर सर्किट मार रहे डिफेंस कंपनी के शेयर, DRDO से मिली है बड़ी मंजूरी

संक्षेप:

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को 5% चढ़कर 262.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। DRDO की तरफ से एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है।

Dec 23, 2025 10:55 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 262.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट पर हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की तरफ से एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 5 साल में 2100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए DRDO से मंजूरी
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) ने बताया है कि उसे 2 टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर के लिए DRDO से मंजूरी मिल गई है। यह दोनों टेक्नोलॉजीज डायरेक्टेड एनर्जी वीपन (DEW) सिस्टम्स से जुड़ी हैं और इनसे एडवांस्ड स्वदेशी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में कंपनी की स्थिति मजबूत होगी। ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT), लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वीपन सिस्टम्स और डायरेक्टेड एनर्जी वीपन के EO ट्रैकिंग सिस्टम्स से जुड़ी हैं। यह टेक्नोलॉजीज DRDO की 2 लैब- सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, हैदराबाद और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डिवेलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, देहरादून- ट्रांसफर करेंगी।

ये भी पढ़ें:2025 में ₹238 सस्ता हुआ नीला LPG सिलेंडर, लाल ₹50 महंगा, 2026 में क्या होगा

5 साल में 2100% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर पिछले पांच साल में 2100 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 24 दिसंबर 2025 को 11.91 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर 23 दिसंबर 2025 को 262.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 1970 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 972 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो डिफेंस कंपनी के शेयरों में 181 पर्सेंट की तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 92.50 रुपये है।

ये भी पढ़ें:अडानी ग्रुप का एक फैसला, ओरिएंट सीमेंट का शेयर करीब 10% चढ़ा

10 टुकड़ों में शेयर बांट चुकी है मल्टीबैगर कंपनी
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने मई 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.41 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 47.59 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।