Apollo Micro Systems share jumps 27 percent in september have you invested लगातार दहाड़ रहा डिफेंस स्टॉक, इस महीने 27% चढ़ा दाम, आपके पोर्टफोलियों में है क्या?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Apollo Micro Systems share jumps 27 percent in september have you invested

लगातार दहाड़ रहा डिफेंस स्टॉक, इस महीने 27% चढ़ा दाम, आपके पोर्टफोलियों में है क्या?

Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस कंपनियों में से एक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयरों में सोमवार को आज तेजी दर्ज की गई है। सोमवार को बाजार के उठा-पटक के बीच यह स्टॉक 5 प्रतिशत चढ़ गया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 04:18 PM
share Share
Follow Us on
लगातार दहाड़ रहा डिफेंस स्टॉक, इस महीने 27% चढ़ा दाम, आपके पोर्टफोलियों में है क्या?

Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस कंपनियों में से एक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयरों में सोमवार को आज तेजी दर्ज की गई है। सोमवार को बाजार के उठा-पटक के बीच यह स्टॉक 5 प्रतिशत चढ़ गया था। इस उछाल के बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर बीएसई में 339.85 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। बता दें, बीते कुछ महीनों के दौरान इस चर्चित डिफेंस कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है।

कंपनी अपने आर्डर बुक, रणनीतिक साझेदारी और वित्तीय स्थितियों को और बेहतर बना रही है। जिसकी वजह से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें:LIC ने टाटा की इस कंपनी के 2.01 लाख शेयर खरीदे, 5% के पार पहुंची हिस्सेदारी

इस महीने 27% की तेजी

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में सितंबर के महीने में अबतक 27 प्रतिशत की तेजी आई है। इससे पहले अगस्ते के महीने में इस डिफेंस कंपनी का शेयर 51 प्रतिशत चढ़ गया था। बीते 6 महीने के दौरान अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में 169 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 3.81 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

1 साल में डिफेंस कंपनी का शेयर 215 प्रतिशत चढ़ा है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स इस दौरान 6 प्रतिशत से अधिक गिरा है। बता दें, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का 52 वीक हाई 354.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 88.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11,006.57 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:1 महीने में पैसा डबल, यह चर्चित कंपनी कर रही पैसों की बारिश

5 साल में 2759% चढ़ा शेयर

3 साल में ओपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1744 प्रतिशत और 5 साल में 2759 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, मल्टीबैगर डिफेंस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2023 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद स्टॉक की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

कंपनी अभी इसी महीने की 25 तारीख को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 25 पैसे का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Defence Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।