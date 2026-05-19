2783% चढ़ गया डिफेंस शेयर, दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 9% चढ़कर 340.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 साल में कंपनी के शेयरों में 2783% की तूफानी तेजी आई है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी तूफानी तेजी देखने को मिली थी। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को BSE में 9 पर्सेंट के उछाल के साथ 340.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 2783 पर्सेंट का जोरदार उछाल आया है। चौथी तिमाही में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मुनाफा भी दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा है डिफेंस कंपनी का मुनाफा

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 38 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 14 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। सालाना आधार पर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का रेवेन्यू 81 पर्सेंट बढ़कर 293.2 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 161.8 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 87 पर्सेंट बढ़कर 67.5 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 36 करोड़ रुपये था। इबिट्डा मार्जिन भी सुधार के साथ 23 पर्सेंट पहुंच गया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बोर्ड ने अपने शेयरधारकों के लिए हर शेयर पर 0.25 रुपये का फाइनल डिविडेंड रिकमंड किया है। यह डिविडेंड वित्त वर्ष 2026 के लिए है।

2783% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 2783 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 21 मई 2021 को 11.77 रुपये पर थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 19 मई 2026 को 340.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले चार साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 2725 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में कंपनी के शेयर 940 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो डिफेंस कंपनी के शेयरों में 137 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 133.65 रुपये है।