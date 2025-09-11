Apollo Micro Systems rises 4 percent after rocket deal with us firm defence company रॉकेट बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ डील, डिफेंस शेयर को खरीदने की लूट, ₹294 पर भाव, Business Hindi News - Hindustan
रॉकेट बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ डील, डिफेंस शेयर को खरीदने की लूट, ₹294 पर भाव

इस साल की शुरुआत से अब तक, शेयर ने 150% से अधिक की तेजी दिखाई है। यह शेयर 5 सितंबर 2025 को ₹320.75 के 52-सप्ताह उच्च स्तर तक पहुंचा था। वहीं, पिछले साल 23 अक्टूबर 2024 को ₹88.10 के 52-सप्ताह न्यूनतम स्तर पर था।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:58 PM
Apollo Micro Systems: डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में गुरुवार, 11 सितंबर को जोरदार बढ़त देखने को मिली। कंपनी के शेयर आज BSE पर 4% तक चढ़ गए। शेयर ने दिन की शुरुआत ₹287.30 पर की, जो पिछले बंद मूल्य ₹282.85 से ऊपर था, और इंट्राडे हाई ₹294 तक पहुंच गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक डील है। दरअसल, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की सहायक कंपनी द्वारा अमेरिका स्थित फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर की है।

क्या है डील

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी अपोलो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जो कि अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी है) ने अमेरिका की डायनेमिक इंजीनियरिंग और डिजाइन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां रॉकेट मोटर्स के लिए तकनीकी हस्तांतरण, सह-विकास और संभावित लाइसेंस्ड उत्पादन पर काम करेंगी, जिसमें BM-21 Grad ER और नॉन-ER रॉकेट्स शामिल हैं। यह समझौता DSEI लंदन में हुआ और इसे कंपनी के लिए भविष्य में तकनीकी सहयोग और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। कंपनी के अनुसार, BM-21 Grad रॉकेट्स वैश्विक रक्षा बाजार में सबसे अधिक मांग वाले अ-निर्देशित रॉकेट्स में से हैं।

Grad रॉकेट और रॉकेट मोटर के बारे में

बता दें कि Grad रॉकेट एक 122 mm की आर्टिलरी रॉकेट है, जो मल्टी-बार्रल रॉकेट लॉन्चर्स (MBRL) जैसे BM-21 सिस्टम में इस्तेमाल होती है। यह रॉकेट तेज गति से लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होती है और युद्धक्षेत्र में रणनीतिक बढ़त प्रदान करती है। वहीं, रॉकेट मोटर किसी भी रॉकेट का प्राइमरी प्रोपल्शन सिस्टम होता है। रॉकेट मोटर आर्टिलरी रॉकेट की रेंज, स्थिरता, थ्रस्ट और सटीकता निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण सबसिस्टम मानी जाती है। इसके डिजाइन और गुणवत्ता पर रॉकेट के प्रदर्शन का सीधा असर पड़ता है।

कंपनी के शेयर

कंपनी का शेयर पिछली सत्र में 4% बढ़ा। मासिक पैमाने पर, सितंबर में अब तक शेयर में 12% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि पिछले महीने यह 51% तक उछल चुका है। इस साल की शुरुआत से अब तक, शेयर ने 150% से अधिक की तेजी दिखाई है। यह शेयर 5 सितंबर 2025 को ₹320.75 के 52-सप्ताह उच्च स्तर तक पहुंचा था। वहीं, पिछले साल 23 अक्टूबर 2024 को ₹88.10 के 52-सप्ताह न्यूनतम स्तर पर था।

