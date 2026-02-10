Hindustan Hindi News
मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक के रेवन्यू में 70% का इजाफा, 1 साल में 94% चढ़ा शेयर, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक के रेवन्यू में 70% का इजाफा, 1 साल में 94% चढ़ा शेयर, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

संक्षेप:

Multibagger Defence Stock: अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 22.88 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में डिफेंस कंपनी का प्रॉफिट 18.24 करोड़ रुपये रहा था।

Feb 10, 2026 06:15 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
Multibagger Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems) ने तिमाही नतीजों का ऐलान सोमवार की शाम को किया था। डिफेंस कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 22.88 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में डिफेंस कंपनी का प्रॉफिट 18.24 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर प्रॉफिट में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में डिफेंस कंपनी का प्रॉफिट 30.03 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी के रेवन्यू में तेज इजाफा हुआ है। डिफेंस कंपनी का रेवन्यू 252 करोड़ रुपये तीसरी तिमाही में रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 70 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, Apollo Micro Systems का EBITDA 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 50.40 करोड़ रुपये रहा है।

शेयरों में आज गिरावट?

शुक्रवार को अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर 253.60 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव बढ़त के साथ 256 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद डिफेंस कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। मार्केट के बंद होने के समय पर बीएसई में Apollo Micro Systems के शेयर 2.90 प्रतिशत की गिरावट के बाद 242.90 रुपये के लेवल पर आ गया था।

1 साल में दिया लगभग 100% का रिटर्न

Apollo Micro Systems के शेयरों की कीमतों में बीते 6 महीने के दौरान 37 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह डिफेंस स्टॉक 94 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1976 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

