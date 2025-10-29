Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Apollo Micro Systems Ltd share surges 4 percent today after bag order from defences
इस कंपनी को मिले डिफेंस से कई ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹286 पर आया भाव

इस कंपनी को मिले डिफेंस से कई ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, ₹286 पर आया भाव

संक्षेप: इन ऑर्डर्स में DRDO, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी कंपनियों से मिले कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। इस घोषणा के बाद शेयर ने अपनी दो दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हुआ।

Wed, 29 Oct 2025 05:10 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Defence stock: अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज दोपहर के कारोबार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक में 4% की बढ़त दर्ज की गई और यह दिन के उच्च स्तर ₹286.90 प्रति शेयर पर पहुंच गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी ने आज एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसे कुल ₹18.43 करोड़ के कई डिफेंस ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर्स में DRDO, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी कंपनियों से मिले कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। इस घोषणा के बाद शेयर ने अपनी दो दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हुआ।

डिफेंस सेक्टर में लगातार विस्तार

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड हाल के महीनों में निवेशकों की नजरों में रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने ऑर्डर बुक, रणनीतिक साझेदारियों और वित्तीय प्रदर्शन में मजबूती दिखा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने डिफेंस और साइबर सुरक्षा पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए कई अहम साझेदारियां की हैं। सिबरसेंटिनल टेक्नोलॉजीज और जूम टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है, जिसके तहत सरकारी एजेंसियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा समाधान विकसित किए जाएंगे। कंपनी की सहायक इकाई अपोलो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ASTPL) ने डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन इंक (USA) के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत BM-21 Grad ER रॉकेट मोटर्स के संयुक्त विकास और लाइसेंस प्राप्त उत्पादन पर काम किया जाएगा, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल को समर्थन देगा। इसके अलावा, कंपनी को मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM) 'विघ्न' लिए प्रोडक्शन एजेंसी के रूप में मंजूरी मिली है। साथ ही, कंपनी ने DRDO के साथ NASM-SR मिसाइल वॉरहेड्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी साइन किया है। इन सभी पहलों से कंपनी की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और घरेलू व वैश्विक रक्षा बाजारों में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

दूसरी तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन

वित्त वर्ष Q2FY26 में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा। कंपनी की राजस्व आय ₹225.26 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही (₹161 करोड़) से 40% अधिक है। इसके अलावा, यह पहली तिमाही (Q1FY26) की तुलना में 68% की तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) वृद्धि दर्शाता है, जब कंपनी की आय ₹134 करोड़ थी।

6 महीने में 170% की बढ़त

कंपनी के शेयर ने पिछले कुछ महीनों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अप्रैल 2025 के निचले स्तर ₹105.30 से अब तक शेयर 171% उछल चुका है। वर्ष 2025 में अब तक स्टॉक 145% का रिटर्न दे चुका है, जबकि पिछले 5 वर्षों में यह लगभग 2600% बढ़ा है। कंपनी के शेयरों में तेजी का यह सिलसिला 2020 से लगातार जारी है। 2023 कंपनी के लिए सबसे बेहतर वर्ष रहा, जब शेयरों ने 290.44% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। 020 के निचले स्तर ₹3.95 प्रति शेयर से अब तक स्टॉक करीब 8,000% उछल चुका है, जिसने निवेशकों के लिए बेहतरीन संपत्ति का अवसर प्रदान किया है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।