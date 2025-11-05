Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Apollo Micro Systems Ltd Q2 Result posted double net profit stock may focus tomorrow
दोगुना हो गया डिफेंस कंपनी का प्रॉफिट, लगातार मिल रहे ऑर्डर का असर, शेयर पर नजर

दोगुना हो गया डिफेंस कंपनी का प्रॉफिट, लगातार मिल रहे ऑर्डर का असर, शेयर पर नजर

संक्षेप: कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) आधार पर 98.15% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ ₹31.11 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹15.7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था।

Wed, 5 Nov 2025 11:10 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Apollo Micro Systems Ltd Q2 Result: अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने जुलाई–सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) आधार पर 98.15% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ ₹31.11 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹15.7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। 4 नवंबर (मंगलवार) को कंपनी के शेयरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर ₹276.90 पर बंद हुआ था। इसमें 0.49% की गिरावट थी। बता दें कि आज बुधवार को गुरुपूरब के मौके पर शेयर बाजार में छुट्टी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रेवेन्यू 40 पर्सेंट बढ़ा

कंपनी की कुल आय में 40.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर ₹225.3 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा ₹160.7 करोड़ के आसपास था। कंपनी का ईबीआईटीडीए 82.7% उछलकर ₹59.59 करोड़ हो गया। परिचालन मार्जिन भी बढ़कर 26.45% हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 20.29% था। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी लाभप्रदता में मजबूत सुधार किया है।

नए ऑर्डर और डिफेंस सेक्टर से विकास

कंपनी ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण रक्षा ऑर्डर हासिल किए हैं। बता दें कि 29 अक्टूबर को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को ₹18.43 करोड़ के कुल ऑर्डर मिले, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), विभिन्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी कंपनियों से प्राप्त हुए थे। इससे पहले 16 अक्टूबर को DRDO ने कंपनी को ₹4.3 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) घोषित किया था। इसके अलावा, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ₹34.97 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को L1 घोषित किया गया। इस तरह, कुल L1 मूल्य ₹39.27 करोड़ तक पहुंच गया।

नई तकनीक का हस्तांतरण

कंपनी को DRDO द्वारा “ग्रेनेड के लिए मेकाट्रॉनिक फ्यूज” की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) की मंजूरी भी मिल गई है। यह भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की ‘मेक इन इंडिया’ पहल में भूमिका और सशक्त होगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।