दोगुना हो गया डिफेंस कंपनी का प्रॉफिट, लगातार मिल रहे ऑर्डर का असर, शेयर पर नजर
संक्षेप: कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) आधार पर 98.15% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ ₹31.11 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹15.7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था।
Apollo Micro Systems Ltd Q2 Result: अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने जुलाई–सितंबर तिमाही (Q2 FY26) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) आधार पर 98.15% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ ₹31.11 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹15.7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। 4 नवंबर (मंगलवार) को कंपनी के शेयरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर ₹276.90 पर बंद हुआ था। इसमें 0.49% की गिरावट थी। बता दें कि आज बुधवार को गुरुपूरब के मौके पर शेयर बाजार में छुट्टी है।
रेवेन्यू 40 पर्सेंट बढ़ा
कंपनी की कुल आय में 40.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर ₹225.3 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा ₹160.7 करोड़ के आसपास था। कंपनी का ईबीआईटीडीए 82.7% उछलकर ₹59.59 करोड़ हो गया। परिचालन मार्जिन भी बढ़कर 26.45% हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 20.29% था। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी लाभप्रदता में मजबूत सुधार किया है।
नए ऑर्डर और डिफेंस सेक्टर से विकास
कंपनी ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण रक्षा ऑर्डर हासिल किए हैं। बता दें कि 29 अक्टूबर को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को ₹18.43 करोड़ के कुल ऑर्डर मिले, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), विभिन्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी कंपनियों से प्राप्त हुए थे। इससे पहले 16 अक्टूबर को DRDO ने कंपनी को ₹4.3 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) घोषित किया था। इसके अलावा, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ₹34.97 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को L1 घोषित किया गया। इस तरह, कुल L1 मूल्य ₹39.27 करोड़ तक पहुंच गया।
नई तकनीक का हस्तांतरण
कंपनी को DRDO द्वारा “ग्रेनेड के लिए मेकाट्रॉनिक फ्यूज” की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) की मंजूरी भी मिल गई है। यह भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की ‘मेक इन इंडिया’ पहल में भूमिका और सशक्त होगी।