चर्चा से दूर इस डिफेंस स्टॉक ने किया कमाल, 1 साल में पैसा डबल, आपका है दावं?

Defence Stock: डिफेंस सेक्टर भारत में तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। इसका फायदा देशी कंपनियों को भी हो रहा है। Apollo Micro Systems Ltd उन डिफेंस कंपनियों में से एक है जो चर्चा से दूर अपना काम बाखूबी कर रही है। यही वजह है कि इस डिफेंस स्टॉक को खरीदने की होड़ है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस डिफेंस स्टॉक के विषय में ...

आर्थिक स्थिति कैसी है? वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवन्यू 562 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 51 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवन्यू 372 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, वित्त वर्ष 2025 में Apollo Micro Systems Ltd का नेट प्रॉफिट 58 करोड़ रुपये रहा था।

108% बढ़ा कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड का रेवन्यू 225 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 40 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, नेट प्रॉफिट इस दौरान 33 करोड़ रुपये रहा। जोकि पिछले वित्त वर्ष के सितंबर तिमाही की तुलना में 108 प्रतिशत अधिक है।

क्या करती है कंपनी एक समय में जब डिफेंस सेक्टर की कंपनियां गोला और बारुद बनाने में में लगी थी। तब इस कंपनी ने सबसे अलग रास्ता चुना। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स सर्किट और बोर्ड पर अपना फोकस किया है। यह कमांड (आदेश) देने का काम डिफेंस प्रोडक्ट में करते हैं। एक तरह से इसे दिमाग कहा जा सकता है।

1 साल में पैसा किया डबल शुक्रवार को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 1.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ बीएसई में 271.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 42 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 119 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है।

5 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में 2100 प्रतिशत की तेजी आई है।