6 महीने में किया पैसा डबल, आज भी जमकर हो रही डिफेंस स्टॉक की खरीदारी, क्या है वजह?

Defence Stock: एक तरफ शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक डिफेंस स्टॉक शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) की है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह डीआरडीओ, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों से मिला वर्क ऑर्डर है।

बीएसई में अपोलो माइक्रोसिस्टम्स का शेयर 265.20 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 273.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद डिफेंस कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है।

कहां से मिला है कितना वर्क ऑर्डर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें डीआरडीओ से 11.02 करोड़ रुपये का काम मिला है। इसके अलावा 22.57 करोड़ रुपये का काम सरकारी कंपनियों और 50.80 लाख का काम प्राइवेट कंपनी से मिला है। Apollo Micro Systems को कुल 34.096 करोड़ रुपये का काम मिला है। बता दें, इसी हफ्ते की शुरुआत में कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था।

नेट प्रॉफिट में उछाल डिफेंस कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही के दौरान 31.11 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.70 करोड़ रुपये रहा था। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के नेट प्रॉफिट में 98.15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

कंपनी का रेवन्यू जुलाई से सितंबर के दौरान 225.30 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 160.70 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 40.20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

6 महीने में किया पैसा डबल कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते 6 महीने के दौरान 125 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। वहीं, एक साल में इस मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक ने में 165 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। बता दें, 5 साल में स्टॉक का भाव 2287.10 प्रतिशत बढ़ा है।