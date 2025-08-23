Apollo Hospitals Enterprise promoters sells 1489 30 crore rupee share इस कंपनी के ‘मालिक’ ने बेच दिए 1489.30 करोड़ रुपये के शेयर, घटाई 1.3% हिस्सेदारी, Business Hindi News - Hindustan
इस कंपनी के ‘मालिक’ ने बेच दिए 1489.30 करोड़ रुपये के शेयर, घटाई 1.3% हिस्सेदारी

हेल्थकेयर सर्विसेज देने वाली कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज (Apollo Hospitals Enterprise) के प्रमोटर सुनिता रेड्डी ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। कंपनी ने 22 अगस्त को एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा था कि 1.3 प्रतिशत हिस्सेदारी को 1489.30 करोड़ रुपये में बेचा गया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:38 PM
हेल्थकेयर सर्विसेज देने वाली कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज (Apollo Hospitals Enterprise) के प्रमोटर सुनिता रेड्डी ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। कंपनी ने 22 अगस्त को एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा था कि 1.3 प्रतिशत हिस्सेदारी को 1489.30 करोड़ रुपये में बेचा गया है। सुनिता रेड्डी (Suneetha Reddy) ने 18.97 लाख शेयर 7850 प्रति शेयर के हिसाब से बिक्री की है। यह हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया।

प्रमोटर की हिस्सेदारी को किसने खरीदा

घरेलू और विदेशी संस्थागत इंवेस्टर्स मॉर्गन स्टेनले, Goldman Sachs, Societe Generale, T Rowe Price, अबु धाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी, Viridian Asia Opportunities Master Fund, बीएनपी परिबस फाइनेंशियल मार्केट्स, Copthall Mauritius Investment, Fidelity Funds, Ghisallo Master Fund, इंवेस्को म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्निंगस्टार फंड्स ट्रस्ट, एक्सिस म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड ने इन शेयरों को खरीदा है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 7922.85 रुपये था। बीते 6 महीने में अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज के शेयरों का भाव 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 15.93 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 0.31 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयरों की कीमतों में 372 प्रतिशत की तेजी आई है।

इसी हफ्ते कंपनी 19 तारीख को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड मिला था। उससे पहले कंपनी के शेयर फरवरी में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 9 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है। किसी भी निवेश से पहले वेरीफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

