उम्मीद से अच्छा रहा है इस कंपनी का प्रदर्शन, मार्केट बंद होने के बाद आए नतीजे, ₹10 डिविडेंड देने का भी ऐलान
Apollo Hospitals ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 502.30 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में अपोलो हॉस्पिटल्स का नेट प्रॉफिट 372.30 करोड़ रुपये रहा था।
अपोलो हॉस्पिटल्स (Apollo Hospitals) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के नतीजे उम्मीद से अच्छे रहे हैं। आज मंगलवार को मार्केट के बंद होने के बाद तिमाही नतीजों का ऐलान हुआ है। कल बुधवार को यह स्टॉक फोकस में रहेगा। बता दें, कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।
502.30 करोड़ रुपये का हुआ है नेट प्रॉफिट
कंपनी का रेवन्यू दिसंबर तिमाही में 6477 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर 17.20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 5527 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, Apollo Hospitals का EBITDA 26.70% रहा है। दिसंबर तिमाही में यह 965 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल इसी पीरियड में यह 762 करोड़ रुपये रहा था।
अपोलो हॉस्पिटल्स ने किया डिविडेंड का ऐलान
कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 16 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, कंपनी ने 27 फरवरी 2026 या उससे पहले डिविडेंड का भुगतान कर देगी।
शेयरों की क्या स्थिति?
शुक्रवार को Apollo Hospitals के शेयर बीएसई में 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 7220 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.71 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में Apollo Hospitals के शेयरों का भाव 162 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 64 प्रतिशत की तेजी आई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
