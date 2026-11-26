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APL Apollo Tubes stock: अकसर देखा गया है कि किसी डील के बाद कंपनियों के शेयर डिमांड में आ जाते हैं लेकिन APL अपोलो ट्यूब्स के मामले में इसका उलटा हो रहा है। बीते दिनों टाटा स्टील के साथ डील के बाद APL अपोलो ट्यूब्स के शेयरों में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो गुरुवार को भी बरकरार रहा। सप्ताह के चौथे दिन यह 1% से ज्यादा गिरकर 1,458 रुपये पर आ गए। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 32 फीसदी तक गिर चुका है। वहीं, बिकवाली वाले माहौल में एक और ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी रेटिंग घटा दी है।

HDFC सिक्योरिटीज ने घटाई रेटिंग टाटा स्टील के साथ डील के बाद HDFC सिक्योरिटीज ने APL अपोलो ट्यूब्स के स्टॉक की रेटिंग को 'बाय' (खरीदें) से घटाकर 'ऐड' (जोड़ें) कर दिया है। हालांकि, ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 1,750 रुपये तय किया है। यह मौजूदा स्तर से 18% ज्यादा है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इस अधिग्रहण के कारण FY28 में APL अपोलो ट्यूब्स की प्रति शेयर कमाई (EPS) लगभग 20% और FY29 में 12% तक कम हो सकती है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY28 में नेट डेट-टू-एबिटा 8 गुना से ज्यादा हो सकता है और इक्विटी आने से पहले कंपनी की नेट वर्थ नेगेटिव भी हो सकती है। इसके चलते, HDFC सिक्योरिटीज ने इसके वैल्यूएशन मल्टीपल को 35x से घटाकर 25 गुना कर दिया है। बता दें कि कुछ और ब्रोकरेज ने भी APL अपोलो ट्यूब्स के शेयर की रेटिंग घटाई है।

किस ब्रोकरेज ने क्या कहा? एलारा कैपिटल ने APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को 'बाय' से घटाकर 'सेल' (बेचें) कर दिया और इसका टारगेट प्राइस 2503 रुपये से 44% घटाकर 1413 रुपये कर दिया। एलारा ने FY29 के लिए कमाई के अनुमानों को लगभग 29% घटा दिया है जबकि FY27 और FY28 के लिए अपने अनुमानों को बरकरार रखा है। नुवामा ने भी APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को घटाकर 'होल्ड' कर दिया है। इसी तरह, ICICI सिक्योरिटीज, नुवामा, सेंट्रम ब्रोकिंग और एक्सिस कैपिटल ने भी शेयर की रेटिंग कम कर दी है और इसके प्राइस टारगेट में भी भारी कटौती की है।

एक्सिस कैपिटल ने प्राइस टारगेट 2400 रुपये से 40% घटाकर 1420 रुपये कर दिया है। वहीं, ICICI सिक्योरिटीज ने भी टारगेट 2200 रुपये से घटाकर 1345 रुपये पर रखा है। इसी तरह, सेंट्रम ब्रोकिंग की बात करें तो इस स्टॉक की रेटिंग को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'सेल' कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट ₹2250 से घटाकर ₹1500 कर दिया है।