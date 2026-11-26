टाटा के साथ डील के बाद लगातार टूट रहा यह शेयर, 3 दिन में 32% गिरा भाव, एक और ब्रोकरेज ने घटाई रेटिंग
मुख्य बातें
- टाटा स्टील के साथ बड़ी डील के बाद APL Apollo Tubes के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है
- पिछले तीन कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 32 फीसदी तक गिर चुका है
APL Apollo Tubes stock: अकसर देखा गया है कि किसी डील के बाद कंपनियों के शेयर डिमांड में आ जाते हैं लेकिन APL अपोलो ट्यूब्स के मामले में इसका उलटा हो रहा है। बीते दिनों टाटा स्टील के साथ डील के बाद APL अपोलो ट्यूब्स के शेयरों में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो गुरुवार को भी बरकरार रहा। सप्ताह के चौथे दिन यह 1% से ज्यादा गिरकर 1,458 रुपये पर आ गए। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 32 फीसदी तक गिर चुका है। वहीं, बिकवाली वाले माहौल में एक और ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी रेटिंग घटा दी है।
HDFC सिक्योरिटीज ने घटाई रेटिंग
टाटा स्टील के साथ डील के बाद HDFC सिक्योरिटीज ने APL अपोलो ट्यूब्स के स्टॉक की रेटिंग को 'बाय' (खरीदें) से घटाकर 'ऐड' (जोड़ें) कर दिया है। हालांकि, ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 1,750 रुपये तय किया है। यह मौजूदा स्तर से 18% ज्यादा है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इस अधिग्रहण के कारण FY28 में APL अपोलो ट्यूब्स की प्रति शेयर कमाई (EPS) लगभग 20% और FY29 में 12% तक कम हो सकती है।
ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY28 में नेट डेट-टू-एबिटा 8 गुना से ज्यादा हो सकता है और इक्विटी आने से पहले कंपनी की नेट वर्थ नेगेटिव भी हो सकती है। इसके चलते, HDFC सिक्योरिटीज ने इसके वैल्यूएशन मल्टीपल को 35x से घटाकर 25 गुना कर दिया है। बता दें कि कुछ और ब्रोकरेज ने भी APL अपोलो ट्यूब्स के शेयर की रेटिंग घटाई है।
किस ब्रोकरेज ने क्या कहा?
एलारा कैपिटल ने APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को 'बाय' से घटाकर 'सेल' (बेचें) कर दिया और इसका टारगेट प्राइस 2503 रुपये से 44% घटाकर 1413 रुपये कर दिया। एलारा ने FY29 के लिए कमाई के अनुमानों को लगभग 29% घटा दिया है जबकि FY27 और FY28 के लिए अपने अनुमानों को बरकरार रखा है। नुवामा ने भी APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को घटाकर 'होल्ड' कर दिया है। इसी तरह, ICICI सिक्योरिटीज, नुवामा, सेंट्रम ब्रोकिंग और एक्सिस कैपिटल ने भी शेयर की रेटिंग कम कर दी है और इसके प्राइस टारगेट में भी भारी कटौती की है।
एक्सिस कैपिटल ने प्राइस टारगेट 2400 रुपये से 40% घटाकर 1420 रुपये कर दिया है। वहीं, ICICI सिक्योरिटीज ने भी टारगेट 2200 रुपये से घटाकर 1345 रुपये पर रखा है। इसी तरह, सेंट्रम ब्रोकिंग की बात करें तो इस स्टॉक की रेटिंग को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'सेल' कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट ₹2250 से घटाकर ₹1500 कर दिया है।
क्या है डील डिटेल?
बता दें कि टाटा स्टील ने APL अपोलो ट्यूब्स में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने और अपने संबंधित डाउनस्ट्रीम स्टील ट्यूब्स और कलर-कोटेड स्टील कारोबार को कंपनी में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया है। टाटा स्टील का मानना है कि इस रणनीतिक साझेदारी से अगले 5-6 वर्षों में संयुक्त कारोबार का EBITDA बढ़कर करीब 10,000 करोड़ रुपये हो सकता है। कंपनी के मुताबिक, इस डील को केवल हिस्सेदारी खरीद और एसेट ट्रांसफर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े और मुनाफे वाले डाउनस्ट्रीम स्टील कारोबार के निर्माण की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें