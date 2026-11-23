मुख्य बातें

आयरन एंड स्टील प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 22 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 1651 रुपये पर पहुंच गए हैं और इन्होंने 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। कंपनी के शेयरों ने पिछले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर पिछले 15 साल में 11000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2312.40 रुपये है।

कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीद रहा है टाटा ग्रुप

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील, एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर बड़ा दांव लगा रही है। टाटा स्टील (Tata Steel) के बोर्ड ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स (APL Apollo Tubes) में 26.38 पर्सेंट हिस्सेदारी 15,510.6 करोड़ रुपये में खरीदने की मंजूरी दे दी है। साथ ही, टाटा स्टील ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने से जुडे़ प्लान की घोषणा की है।

3 हिस्से में 26.38% हिस्सेदारी खरीदेगी टाटा स्टील

टाटा स्टील (Tata Steel) 3 हिस्से में एपीएल अपोलो ट्यूब्स में हिस्सेदारी खरीदेगी। पहले ट्रैंच में टाटा स्टील कंपनी के 2.77 करोड़ शेयर खरीदेगी। टाटा स्टील यह शेयर 2100 रुपये प्रति शेयर के दाम पर एक मार्केट ब्लॉक डील के जरिए खरीद रही है। टाटा स्टील ने एस गुप्ता होल्डिंग के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। एस गुप्ता होल्डिंग, एपीएल अपोलो ट्यूब्लस के प्रमोटर ग्रुप का एक मेंबर है। कंपनी इस एग्रीमेंट के तहत 2100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 7.38 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी। दूसरे ट्रैंच में 3.33 करोड़ शेयर शामिल हैं। वहीं, अंतिम ट्रैंच में 1.28 करोड़ शेयर शामिल हैं। फाइनल ट्रैंच के 31 मार्च 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।