11000% से ज्यादा की तेजी, अब टाटा ग्रुप लगा रहा दांव, शेयर में मचा हाहाकार
मुख्य बातें
- एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर 22% से ज्यादा लुढ़ककर 1651 रुपये पर पहुंच गए हैं
- टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीद रही है
- पिछले 15 साल में एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयरों में 11000% से ज्यादा की तेजी आई है
आयरन एंड स्टील प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 22 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 1651 रुपये पर पहुंच गए हैं और इन्होंने 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। कंपनी के शेयरों ने पिछले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर पिछले 15 साल में 11000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2312.40 रुपये है।
कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीद रहा है टाटा ग्रुप
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील, एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर बड़ा दांव लगा रही है। टाटा स्टील (Tata Steel) के बोर्ड ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स (APL Apollo Tubes) में 26.38 पर्सेंट हिस्सेदारी 15,510.6 करोड़ रुपये में खरीदने की मंजूरी दे दी है। साथ ही, टाटा स्टील ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने से जुडे़ प्लान की घोषणा की है।
3 हिस्से में 26.38% हिस्सेदारी खरीदेगी टाटा स्टील
टाटा स्टील (Tata Steel) 3 हिस्से में एपीएल अपोलो ट्यूब्स में हिस्सेदारी खरीदेगी। पहले ट्रैंच में टाटा स्टील कंपनी के 2.77 करोड़ शेयर खरीदेगी। टाटा स्टील यह शेयर 2100 रुपये प्रति शेयर के दाम पर एक मार्केट ब्लॉक डील के जरिए खरीद रही है। टाटा स्टील ने एस गुप्ता होल्डिंग के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। एस गुप्ता होल्डिंग, एपीएल अपोलो ट्यूब्लस के प्रमोटर ग्रुप का एक मेंबर है। कंपनी इस एग्रीमेंट के तहत 2100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 7.38 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी। दूसरे ट्रैंच में 3.33 करोड़ शेयर शामिल हैं। वहीं, अंतिम ट्रैंच में 1.28 करोड़ शेयर शामिल हैं। फाइनल ट्रैंच के 31 मार्च 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।
11000% से अधिक उछल गए हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर
एपीएल अपोलो ट्यूब्स (APL Apollo Tubes) के शेयरों ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 15 साल में 11000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर 25 नवंबर 2011 को 14.54 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 नवंबर 2026 को 1651 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 10 साल में एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयरों में 1700 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 83 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2312.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1651 रुपये है।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।