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APL Apollo share decline: टाटा स्टील के साथ डील के बाद APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर में भूचाल बरकरार है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर एक बार फिर क्रैश हो गए। इंट्रा-डे के दौरान शेयर करीब 15 पर्सेंट टूटकर 1,334.55 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। बता दें कि सोमवार और मंगलवार को भी इस शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। शेयर में गिरावट ऐसे समय में आई है जब टाटा स्टील के साथ डील के बाद कम से कम चार ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग घटा दी है।

कौन-कौन से ब्रोकरेज ने दिया झटका? चार ब्रोकरेज- ICICI सिक्योरिटीज, नुवामा (Nuvama), सेंट्रम ब्रोकिंग और एक्सिस कैपिटल ने टाटा स्टील डील की घोषणा के बाद शेयर की रेटिंग कम कर दी है और इसके प्राइस टारगेट में भी भारी कटौती की है। एक्सिस कैपिटल ने APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को 'बाय' (खरीदें) से घटाकर 'सेल' (बेचें) कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट 2400 रुपये से 40% घटाकर 1420 रुपये कर दिया है। वहीं, ICICI सिक्योरिटीज ने भी APL अपोलो की रेटिंग को सेल कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट 2200 रुपये से काफी घटाकर 1345 रुपये कर दिया है।

इसके अलावा, नुवामा ने APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को 'बाय' (खरीदें) से घटाकर 'होल्ड' (बनाए रखें) कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट ₹2380 से घटाकर ₹1739 कर दिया है। इसी तरह, सेंट्रम ब्रोकिंग की बात करें तो इस स्टॉक की रेटिंग को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'सेल' कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट ₹2250 से घटाकर ₹1500 कर दिया है।

टाटा स्टील ने 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी बता दें कि बीते सोमवार को ही टाटा स्टील ने पाइप और ट्यूब बनाने वाली कंपनी APL अपोलो ट्यूब्स का नियंत्रण हासिल करने की अपनी बड़ी योजना के तहत खुले बाजार में लेनदेन के जरिये उसमें 10 प्रतिशत हिस्सेदारी 5,825 करोड़ रुपये में खरीदी। टाटा स्टील लिमिटेड ने दो चरणों में 2.77 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे। ये शेयर नोएडा स्थित APL अपोलो ट्यूब्स की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं। ये सौदे 2,100 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर हुए। इस तरह सौदों का कुल मूल्य 5,824.99 करोड़ रुपये रहा। वहीं, APL अपोलो ट्यूब्स के प्रवर्तक समूह की एक इकाई एस गुप्ता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने समान संख्या में शेयर इसी कीमत पर बेचे। इस लेनदेन के बाद कंपनी में एस गुप्ता होल्डिंग की हिस्सेदारी 26.60 प्रतिशत से घटकर 16.6 प्रतिशत रह गई। वहीं, प्रवर्तकों की कुल हिस्सेदारी 28.18 प्रतिशत से घटकर 18.18 प्रतिशत पर आ गई।