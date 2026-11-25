एक डील और लगातार तीसरे दिन टूटा यह शेयर, ब्रोकरेज का भी बिगड़ा मूड
मुख्य बातें
- बुधवार को APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर एक बार फिर क्रैश हो गए
- शेयर में गिरावट ऐसे समय में आई है जब टाटा स्टील के साथ डील के बाद कम से कम चार ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग घटा दी है
APL Apollo share decline: टाटा स्टील के साथ डील के बाद APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर में भूचाल बरकरार है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर एक बार फिर क्रैश हो गए। इंट्रा-डे के दौरान शेयर करीब 15 पर्सेंट टूटकर 1,334.55 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। बता दें कि सोमवार और मंगलवार को भी इस शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। शेयर में गिरावट ऐसे समय में आई है जब टाटा स्टील के साथ डील के बाद कम से कम चार ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग घटा दी है।
कौन-कौन से ब्रोकरेज ने दिया झटका?
चार ब्रोकरेज- ICICI सिक्योरिटीज, नुवामा (Nuvama), सेंट्रम ब्रोकिंग और एक्सिस कैपिटल ने टाटा स्टील डील की घोषणा के बाद शेयर की रेटिंग कम कर दी है और इसके प्राइस टारगेट में भी भारी कटौती की है। एक्सिस कैपिटल ने APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को 'बाय' (खरीदें) से घटाकर 'सेल' (बेचें) कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट 2400 रुपये से 40% घटाकर 1420 रुपये कर दिया है। वहीं, ICICI सिक्योरिटीज ने भी APL अपोलो की रेटिंग को सेल कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट 2200 रुपये से काफी घटाकर 1345 रुपये कर दिया है।
इसके अलावा, नुवामा ने APL अपोलो ट्यूब्स की रेटिंग को 'बाय' (खरीदें) से घटाकर 'होल्ड' (बनाए रखें) कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट ₹2380 से घटाकर ₹1739 कर दिया है। इसी तरह, सेंट्रम ब्रोकिंग की बात करें तो इस स्टॉक की रेटिंग को 'न्यूट्रल' से घटाकर 'सेल' कर दिया है और इसका प्राइस टारगेट ₹2250 से घटाकर ₹1500 कर दिया है।
टाटा स्टील ने 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी
बता दें कि बीते सोमवार को ही टाटा स्टील ने पाइप और ट्यूब बनाने वाली कंपनी APL अपोलो ट्यूब्स का नियंत्रण हासिल करने की अपनी बड़ी योजना के तहत खुले बाजार में लेनदेन के जरिये उसमें 10 प्रतिशत हिस्सेदारी 5,825 करोड़ रुपये में खरीदी। टाटा स्टील लिमिटेड ने दो चरणों में 2.77 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे। ये शेयर नोएडा स्थित APL अपोलो ट्यूब्स की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं। ये सौदे 2,100 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर हुए। इस तरह सौदों का कुल मूल्य 5,824.99 करोड़ रुपये रहा। वहीं, APL अपोलो ट्यूब्स के प्रवर्तक समूह की एक इकाई एस गुप्ता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने समान संख्या में शेयर इसी कीमत पर बेचे। इस लेनदेन के बाद कंपनी में एस गुप्ता होल्डिंग की हिस्सेदारी 26.60 प्रतिशत से घटकर 16.6 प्रतिशत रह गई। वहीं, प्रवर्तकों की कुल हिस्सेदारी 28.18 प्रतिशत से घटकर 18.18 प्रतिशत पर आ गई।
यह सौदा टाटा स्टील की उस घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें उसने APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में प्रवर्तकों की पूरी 26.6 प्रतिशत हिस्सेदारी 15,510 करोड़ रुपये में खरीदने और 2,301.40 रुपये प्रति शेयर की दर से 26 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए खुली पेशकश करने की योजना बताई थी। इस पर करीब 16,756 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। टाटा स्टील चालू वित्त वर्ष में APL अपोलो ट्यूब्स के अधिग्रहण से जुड़े सभी लेनदेन पूरे करने की योजना बना रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें