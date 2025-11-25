Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Apis India to give 24 bonus share on every stock company share jumped 4100 Percent in 3 year
हर शेयर पर 24 बोनस शेयर बांट रही कंपनी, 3 साल में 4163% उछल गए हैं शेयर

हर शेयर पर 24 बोनस शेयर बांट रही कंपनी, 3 साल में 4163% उछल गए हैं शेयर

संक्षेप:

एपिस इंडिया अपने शेयरधारकों को 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर फिक्स की है। कंपनी के शेयर 3 साल में 4100% से ज्यादा उछले हैं।

Tue, 25 Nov 2025 10:15 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

FMCG कंपनी एपिस इंडिया लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मल्टीबैगर कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है। एपिस इंडिया 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर शेयर पर 24 बोनस शेयर बांटेगी। एपिस इंडिया ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। एपिस इंडिया लिमिटेड शहद, जैम, अचार, सेरेल्स, सोया चंक, खजूर और बेकरी प्रॉडक्ट्स के बिजनेस में है। कंपनी के शेयर पिछले 3 साल में 4100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

4163% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
एपिस इंडिया लिमिटेड (Apis India) के शेयर पिछले 3 साल में 4163 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 2 दिसंबर 2022 को 25.75 रुपये पर थे। एपिस इंडिया के शेयर 18 नवंबर 2025 को BSE में 1097.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 2 साल में कंपनी के शेयरों में 1237 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1097.90 रुपये है। वहीं, एपिस इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 280.40 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 605 करोड़ रुपये के करीब है।

ये भी पढ़ें:'कंगाल' कर रहा टाटा का यह शेयर, 52 हफ्ते की ऊंचाई से 66% से ज्यादा टूटा

11 महीने में शेयरों में 311% की तेजी
एपिस इंडिया लिमिटेड (Apis India) के शेयरों में पिछले 11 महीने में 311 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। कंपनी के शेयर 17 अक्टूबर 2024 को 267.05 रुपये पर थे। एपिस इंडिया के शेयर 18 नवंबर 2025 को 1097.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 महीने से कुछ ज्यादा समय में कंपनी के शेयरों में 255 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:DRDO से मिला ऑर्डर, डिफेंस शेयर में तूफानी तेजी, 4 साल में 2371% चढ़ गया शेयर

पहले भी बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
एपिस इंडिया लिमिटेड (Apis India) अपने शेयरधारकों को इससे पहले भी बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। BSE पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, कंपनी ने दिसंबर 2010 में अपने निवेशकों को 323:100 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 100 शेयर पर 323 बोनस शेयर दिए। एपिस इंडिया लिमिटेड में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.72 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.28 पर्सेंट है।

(Image- Apis India Website)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।