24 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, 5593% चढ़ गया मल्टीबैगर शेयर, शेयरधारकों को दूसरी बार बड़ा तोहफा

संक्षेप: एपिस इंडिया 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने जा रही है। यानी, कंपनी 1 शेयर पर 24 फ्री शेयर बांटेगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। कंपनी के शेयर 5593 पर्सेंट उछल चुके हैं।

मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया बड़ा तोहफा देने जा रही है। FMCG कंपनी एपिस इंडिया अपने शेयरधारकों को 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने जा रही है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 फ्री शेयर बांटेगी। एपिस इंडिया ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। कंपनी अपने निवेशकों को दूसरी बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। एपिस इंडिया के शेयरों में पिछले कुछ साल में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 5500 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

5593% चढ़ गए हैं एपिस इंडिया के शेयर

मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया (Apis India) के शेयर 5593 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 13 अक्टूबर 2022 को 20.25 रुपये पर थे। एपिस इंडिया के शेयर 1 दिसंबर 2025 को BSE में 1152.75 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 4376 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले दो साल में एपिस इंडिया के शेयर 1303 पर्सेंट उछल गए हैं। इस साल 11 अप्रैल के बाद से कंपनी के शेयरों में 311 पर्सेंट की तेजी आई है। एपिस इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1152.75 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 280.40 रुपये है।