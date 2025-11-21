Hindustan Hindi News
चीन-जापान के तनाव से इस भारतीय शेयर की चांदी, इंट्राडे में 19% उछला भाव

संक्षेप:

सीफूड्स कारोबार से जुड़ी इस कंपनी के शेयर में 19 पर्सेंट की तेजी आई और इसने अपने 13 महीने का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शेयर में अचानक आई तेजी की वजह चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव है। बता दें कि चीन ने जापान के सीफूड्स यानी समुद्री खाद्य के आयात को निलंबित कर दिया है।

Fri, 21 Nov 2025 03:21 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
वैसे तो शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में निवेशक मुनाफावसूली करते नजर आए लेकिन कुछ शेयर डिमांड में भी रहे। ऐसा ही एक शेयर एपेक्स फ्रोजन फूड्स है। सीफूड्स कारोबार से जुड़ी इस कंपनी के शेयर में 19 पर्सेंट की तेजी आई और इसने अपने 13 महीने का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शेयर में अचानक आई तेजी की वजह चीन और जापान के बीच बढ़ा तनाव है।

क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जापान के सीफूड्स यानी समुद्री खाद्य के आयात को निलंबित कर दिया है। इस फैसले का फायदा भारत जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को मिलने की उम्मीद है। चीन की डिमांड में संभावित वृद्धि भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, जिसके ग्राहकों में वॉलमार्ट और क्रोगर जैसे प्रमुख खुदरा विक्रेता शामिल हैं। बता दें कि पिछले साल भारत से वैश्विक स्तर पर कुल समुद्री खाद्य निर्यात 7.4 अरब डॉलर रहा, जिसमें झींगा का हिस्सा 40% था।

शेयर का परफॉर्मेंस

एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 276.85 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 19 पर्सेंट तक उछलकर 332.20 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। मार्च 2025 में शेयर की कीमत 179.20 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले दो हफ्तों में, कंपनी के मजबूत मुनाफे की रिपोर्ट के बाद शेयर में 40 प्रतिशत तक तेजी आई है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) में एपेक्स फ्रोजन फूड्स ने ₹21.0 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹2.1 करोड़ था। कंपनी ने पिछले पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹3.88 करोड़ का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया था। FY26 की पहली छमाही में राजस्व वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 29 प्रतिशत बढ़कर ₹496.5 करोड़ हो गया। ग्रॉस मार्जिन 36.3 प्रतिशत और EBITDA मार्जिन 7.1 प्रतिशत रहा।

कच्चे झींगे की आपूर्ति में आई थी कमी

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही की शुरुआत में कच्चे झींगे की आपूर्ति में कमी ने झींगे की बिक्री (एमटी) को कुछ हद तक प्रभावित किया। इसके बाद, आपूर्ति की स्थिति सामान्य हो गई और तिमाही के दौरान बिक्री में तेजी आई। एपेक्स फ्रोजन ने एक निवेशक प्रस्तुति में कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में कुल झींगे की बिक्री में रेडी-टू-ईट (आरटीई) की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत रही। बता दें कि एपेक्स फ्रोजन फूड्स भारत में प्रसंस्कृत झींगा के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। कंपनी अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और अन्य देशों में सक्रिय है।

जापान-चीन में तनाव की वजह

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने एक संसदीय समिति से कहा था कि ताइवान पर चीनी सैन्य हमला जापान के लिए ‘अस्तित्व पर खतरा’ बन सकता है, जिससे जापान सामूहिक आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ताकाइची के इस बयान के बाद चीन के साथ जापान के द्विपक्षीय संबंधों में दरार आ गयी। ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा मानने वाले चीन का कहना है कि ताइवान का मुद्दा पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है।

