Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Apar industries share gain after strong q3 earnings check detail
शानदार तिमाही नतीजे से डिमांड में आया यह शेयर, इंट्रा-डे में 6% चढ़ गया भाव

शानदार तिमाही नतीजे से डिमांड में आया यह शेयर, इंट्रा-डे में 6% चढ़ गया भाव

संक्षेप:

अपार इंडस्ट्रीज द्वारा 2025-26 की तीसरी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 19.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। गुरुवार को शेयर की कीमत करीब 6 प्रतिशत बढ़कर बीएसई पर ₹7850 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

Jan 29, 2026 04:44 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Apar Industries share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-अपार इंडस्ट्रीज के शानदार तिमाही नतीजे के बाद शेयर खरीदने की होड़ सी मच गई। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को शेयर की कीमत करीब 6 प्रतिशत बढ़कर बीएसई पर ₹7850 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। शेयर की क्लोजिंग 3.71% बढ़कर 7686.45 रुपये पर हुई। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 9,900 रुपये और 52 हफ्ते का लो 4,270 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

अपार इंडस्ट्रीज द्वारा 2025-26 की तीसरी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 19.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के दौरान मुनाफा पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹175 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹209 करोड़ हो गया है। तिमाही में अपार इंडस्ट्रीज का परिचालन राजस्व पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹4,716 करोड़ से 16.2 प्रतिशत बढ़कर ₹5,480 करोड़ हो गया। कंपनी का एबिटा ₹483 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के ₹401 करोड़ से 20.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

एबिटा मार्जिन कितना?

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में एबिटा मार्जिन 8.8 प्रतिशत रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में यह 8.5 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी का कुल व्यय भी पिछले वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत बढ़कर ₹5182 करोड़ हो गया जबकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में यह ₹4512 करोड़ था।

कंपनी के बारे में

बता दें कि अपार इंडस्ट्रीज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकॉम सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण उत्पाद बनाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम और एलॉय कंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़े केबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसकी सर्विस रेलवे, सबमरीन्स, सोलर, विंडमिल्स, माइनिंग, हाइब्रिड और रिन्यूएबल केबल्स आदि स्पेशियल सेक्टर्स में है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।