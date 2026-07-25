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Gen Z ये क्या किया...धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिग्गज कारोबारी का रिएक्शन

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • NEET पेपर लीक विवाद के बीच भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया
  • इस पर अब Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल के अलावा मामाअर्थ की सह-संस्थापक गजल अलाघ और जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने रिएक्ट किया है
anupam mittal
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NEET पेपर लीक विवाद के बीच भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम पर कई प्रमुख भारतीय उद्यमियों ने प्रतिक्रिया दी है। इसमें Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल के अलावा मामाअर्थ की सह-संस्थापक गजल अलाघ और जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू शामिल हैं। आइए डिटेल जान लेते हैं।

अनुपम मित्तल ने क्या कहा?

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अनुपम मित्तल ने कहा, “जेनरेशन Z, ये क्या कर दिया तुमने? सच कहूं तो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी-अभी कोलकाता पहुंचा हूं और सुना है कि मंत्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया है तो अब आधिकारिक तौर पर इस देश की बागडोर आपके हाथ में है। शुभकामनाएं!” इसके अलावा, मामाअर्थ की सह-संस्थापक गजल अलाघ ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे छात्रों और लोकतांत्रिक संवाद की जीत बताया। अलाघ ने लिखा, “देखा, बात करने से हो गया… लोकतंत्र की जीत हुई। छात्रों की जीत हुई। गर्व और खुशी है।” वहीं,जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने लिखा, “ धर्मेंद्र प्रधान मेरी जानकारी में सबसे बेहतरीन लोक सेवकों में से एक हैं। वे इस देश के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण छात्रों की बहुत परवाह करते हैं। हमने ग्रामीण युवाओं को बेहतर कौशल प्रदान करने के तरीकों पर कई बार चर्चा की है।”

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

ता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर नयी दिल्ली के जंतर मंतर समेत देशभर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। इसे बाद में मंजूर भी कर लिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ''पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।'' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मंत्री ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं और उनका सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

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उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, ''मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं।'' प्रधान ने कहा कि तीन मई 2026 को हुई नीट-यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं का सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी और परीक्षा को रद्द किया तथा पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) मोड में करने का निर्णय लिया गया।

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प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जारी आंदोलन के मद्देनजर इस्तीफा दिया है।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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