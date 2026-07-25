Gen Z ये क्या किया...धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिग्गज कारोबारी का रिएक्शन

NEET पेपर लीक विवाद के बीच भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम पर कई प्रमुख भारतीय उद्यमियों ने प्रतिक्रिया दी है। इसमें Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल के अलावा मामाअर्थ की सह-संस्थापक गजल अलाघ और जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू शामिल हैं। आइए डिटेल जान लेते हैं।

अनुपम मित्तल ने क्या कहा? इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अनुपम मित्तल ने कहा, “जेनरेशन Z, ये क्या कर दिया तुमने? सच कहूं तो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी-अभी कोलकाता पहुंचा हूं और सुना है कि मंत्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया है तो अब आधिकारिक तौर पर इस देश की बागडोर आपके हाथ में है। शुभकामनाएं!” इसके अलावा, मामाअर्थ की सह-संस्थापक गजल अलाघ ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे छात्रों और लोकतांत्रिक संवाद की जीत बताया। अलाघ ने लिखा, “देखा, बात करने से हो गया… लोकतंत्र की जीत हुई। छात्रों की जीत हुई। गर्व और खुशी है।” वहीं,जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने लिखा, “ धर्मेंद्र प्रधान मेरी जानकारी में सबसे बेहतरीन लोक सेवकों में से एक हैं। वे इस देश के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण छात्रों की बहुत परवाह करते हैं। हमने ग्रामीण युवाओं को बेहतर कौशल प्रदान करने के तरीकों पर कई बार चर्चा की है।”

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर नयी दिल्ली के जंतर मंतर समेत देशभर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। इसे बाद में मंजूर भी कर लिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ''पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।'' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मंत्री ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं और उनका सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, ''मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं।'' प्रधान ने कहा कि तीन मई 2026 को हुई नीट-यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं का सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी और परीक्षा को रद्द किया तथा पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) मोड में करने का निर्णय लिया गया।