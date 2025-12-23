₹330 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही इस शेयर ने पकड़ी रफ्तार, इंट्रा-डे में 11% उछला भाव
एक हफ्ते में कंपनी को दूसरा बड़ा ऑर्डर मिला है। इस महीने की शुरुआत में 17 दिसंबर को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी दो बड़े कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि सात साल की है।
Antony Waste share price: शेयर बाजार की सुस्ती के बीच मंगलवार को वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनी- एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के शेयर में जबरदस्त उछाल आया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर प्राइस 11% बढ़कर ₹555 प्रति शेयर के स्तर तक पहुंच गया। शेयर में यह तेजी कंपनी की सब्सिडियरी को मिले एक ऑर्डर की वजह से आई है। दरअसल, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल को ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (TMC) से एक नया ऑर्डर मिला। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
क्या है डिटेल
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल ने कहा कि उसकी सब्सिडियरी एंटनी लारा एनवायरो सॉल्यूशंस को ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करीब ₹330 करोड़ का प्री-प्रोसेसिंग वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कंपनी को एक हफ्ते के अंदर मिला दूसरा बड़ा ऑर्डर है। इससे कंपनी का ऑर्डर बुक और मजबूत हुआ है। वहीं, शेयर में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यह प्रोजेक्ट डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (DBOT) मॉडल पर आधारित होगा और ठाणे नगर निगम की भूमि पर भिवंडी तालुका के अटकोली क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 600 से 800 टन प्रति दिन (TPD) क्षमता वाला सॉलिड वेस्ट प्री-प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। इसके दायरे में मिक्स्ड सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेशन के लिए एक मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना शामिल है। यह प्रोजेक्ट 10 वर्षों के लिए है।
दूसरा बड़ा ऑर्डर
एक हफ्ते में कंपनी को दूसरा बड़ा ऑर्डर मिला है। इस महीने की शुरुआत में 17 दिसंबर को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी दो बड़े कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। इसकी कुल कीमत ₹1,330 करोड़ है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि सात साल की है। इस ऑर्डर की वजह से भी शेयर ने रफ्तार पकड़ी। पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में एंटनी वेस्ट के शेयर 28.21% और एक महीने में 20% से ज्यादा बढ़े हैं। वित्तीय मोर्चे की बात करें तो सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू साल-दर-साल 16% बढ़कर ₹233 करोड़ पहुंच गया। एबिटा 18% बढ़कर ₹57 करोड़ रहा जबकि मार्जिन सुधरकर 21.6% हो गया। वहीं, प्रॉफिट 13% की बढ़त के साथ ₹17.3 करोड़ रहा।