3200 करोड़ रुपये के मिले ऑर्डर, स्मॉलकैप स्टॉक में तूफानी तेजी, 630 रुपये के ऊपर पहुंचा दाम

एंटनी वेस्ट हैंडलिंग को 2 वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स मिले हैं। यह प्रोजेक्ट्स 3200 करोड़ रुपये के हैं। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के शेयर बुधवार को 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 635.20 रुपये पर पहुंच गए हैं।

वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 635.20 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी को वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स के डिवेलपमेंट के लिए 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। यह ऑर्डर मिलने के बाद ही एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 85 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 856.90 रुपये है।

3200 करोड़ रुपये के मिले हैं ऑर्डर

एंटनी वेस्ट हैंडलिंग ने बताया है कि उसकी सहायक कंपनी एंटनी लारा एनवायरो सॉल्यूशंस को न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड से 2 वेस्ट-टू-एनर्जी (WTE) प्रोजेक्ट्स मिले हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट 15 मेगावॉट का है। इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 3200 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट्स कडप्पा और कुरनूल में स्थित हैं।

8.10 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली की खरीद

20 साल के कन्सेशन पीरियड के तहत पैदा होने वाली बिजली को आंध्र प्रदेश सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (APSPDCL) खरीदेगी। यह बिजली 8.10 रुपये प्रति यूनिट के रेट पर खरीदी जाएगी और इसकी सप्लाई कुरनूल, वाईएसआर कडप्पा रीजन में की जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स को 24 महीने के भीतर पूरा करना होगा।