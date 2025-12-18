19% चढ़ गया यह शेयर, बाजार में गिरावट के बावजूद बना है रॉकेट

Hindustan Hindi News
जहां एक ओर भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट में रहा, वहीं दूसरी ओर यह स्टॉक करीब 19% उछल गया। शेयर की शुरुआत करीब ₹460 पर हुई और कुछ ही देर में यह ₹518.40 तक पहुंच गया। 

Dec 18, 2025 01:46 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Antony Waste Handling Cell Limited: शेयर बाजार में आज गुरुवार, 18 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड का शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जहां एक ओर भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट में रहा, वहीं दूसरी ओर यह स्टॉक करीब 19% उछल गया। शेयर की शुरुआत करीब ₹460 पर हुई और कुछ ही देर में यह ₹518.40 तक पहुंच गया। इस तेजी के साथ कंपनी के शेयरों का मंथ-टू-डेट रिटर्न 10% हो गया है, जबकि सालाना नुकसान भी घटकर 18% रह गया है।

शेयरों में तेजी की वजह

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर है। बुधवार को बाज़ार बंद होने के बाद कंपनी ने जानकारी दी कि उसकी सब्सिडियरी एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई की बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से दो बड़े कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक जॉइंट वेंचर को दिए गए हैं, जिसमें AG Enviro की 51% हिस्सेदारी है, जबकि जिगर ट्रांसपोर्ट कंपनी और एमके एंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी क्रमशः 29% और 20% है।

क्या है डिटेल

इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल वैल्यू करीब ₹1,330 करोड़ है। इनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट ₹684 करोड़ का है और दूसरा ₹646 करोड़ का। इन प्रोजेक्ट्स की अवधि सात साल की है, जिससे कंपनी को लंबे समय तक स्थिर आमदनी मिलने की उम्मीद है। इस जॉइंट वेंचर के तहत मुंबई के अहम वार्ड्स से रोज़ाना करीब 1,250 मीट्रिक टन नगर निगम कचरे का कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक, इससे मुंबई की वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था और मजबूत होगी।

हालांकि, आज की तेजी के बावजूद शेयर अभी भी अपने पुराने शिखर से काफ़ी नीचे है। जुलाई 2024 में स्टॉक ने ₹902 का उच्च स्तर छुआ था, जहां से अब यह करीब 40% नीचे है। मई 2025 के बाद से शेयर पर दबाव बना हुआ था और अगले पांच में से चार महीनों में इसमें गिरावट देखी गई। साल 2025 में अब तक यह स्टॉक 18% टूट चुका है, जबकि 2024 में इसमें 27% की बढ़त और 2023 में करीब 58% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी।

