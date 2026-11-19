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Anthropic IPO: Claude चैटबॉट बनाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी Anthropic ने अमेरिकी शेयर बाजार यानी वॉल स्ट्रीट में धमाकेदार एंट्री की है। गुरुवार को कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही इसमें जबरदस्त तेजी के संकेत मिले। नैस्डैक के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी का शेयर करीब 105 डॉलर पर खुलने की तैयारी में था। यह इसके 83 डॉलर के IPO प्राइस से लगभग 27 फीसदी ज्यादा है।

AI इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका Anthropic की इस लिस्टिंग को AI इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है और शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होने के बाद इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले एक महीने में टेक कंपनियों के शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में Anthropic की लिस्टिंग से पता चलेगा कि निवेशकों का AI सेक्टर पर कितना भरोसा है।

CEO ने बजाई नैस्डैक की ओपनिंग बेल कंपनी के CEO डारियो अमोडेई ने नैस्डैक में ओपनिंग बेल बजाकर Anthropic की शेयर बाजार में एंट्री की शुरुआत की। कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग दोपहर के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। शेयर बाजार में Anthropic की पहचान 'ANT' टिकर के नाम से होगी। यानी निवेशक इस नाम से कंपनी के शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। इस मौके पर कंपनी के CEO डारियो अमोडेई ने कहा कि कंपनी कारोबार या राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी AI से जुड़े संभावित खतरों को रोकने के लिए सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती रहेगी। बता दें कि Anthropic अमेरिका की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसका पूरा कारोबार एडवांस AI टेक्नोलॉजी बनाने पर केंद्रित है और जो शेयर बाजार में लिस्ट हुई है।

IPO से जुटाए 107 अरब डॉलर Anthropic ने फंड जुटाने के मामले में स्पेसएक्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। कंपनी ने IPO और प्राइवेट निवेश के जरिए कुल 107 अरब डॉलर जुटाए हैं। इसमें Nvidia और Google की अगुवाई में किया गया प्राइवेट निवेश भी शामिल है। इससे पहले एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने जून में अपने IPO के जरिए 86 अरब डॉलर जुटाए थे। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा थी। हालांकि, SpaceX के शेयरों में लिस्टिंग के बाद काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसका शेयर 135 डॉलर के IPO प्राइस के मुकाबले एक समय 105 डॉलर तक गिरा, जबकि बाद में 225 डॉलर तक पहुंच गया।