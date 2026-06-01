AI की दुनिया में बड़ा धमाका! Anthropic ने शुरू की IPO की तैयारी, निवेशकों में बढ़ा उत्साह

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी Anthropic ने अमेरिका में संभावित IPO के लिए SEC के पास गोपनीय रूप से ड्रॉफ्ट रजिस्ट्रेशन दाखिल किया है। Claude AI विकसित करने वाली यह कंपनी सार्वजनिक लिस्टिंग के जरिए बड़ी पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से उभर रही कंपनी Anthropic अब शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अमेरिका के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) के पास गोपनीय रूप से IPO (Initial Public Offering) के लिए ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस कदम को AI इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इससे Anthropic को सार्वजनिक बाजारों से भारी पूंजी जुटाने का रास्ता मिल सकता है।

Anthropic उन चुनिंदा AI कंपनियों में शामिल है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में तेजी से पहचान बनाई है। कंपनी का Claude AI मॉडल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और इसे OpenAI के ChatGPT का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। अब IPO की तैयारी से यह संकेत मिल रहा है कि कंपनी अपने विस्तार और नई तकनीकों में निवेश के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाना चाहती है।

कंपनी द्वारा SEC के पास किया गया यह फाइलिंग "कॉन्फिडेंशियल" यानी गोपनीय है। इसका मतलब है कि फिलहाल निवेशकों और आम जनता को IPO से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। SEC की समीक्षा पूरी होने के बाद कंपनी यह तय करेगी कि वह सार्वजनिक रूप से शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए आगे बढ़ेगी या नहीं। फिलहाल, IPO में कितने शेयर जारी किए जाएंगे और उनकी कीमत क्या होगी, इसका खुलासा नहीं किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि Anthropic का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब AI उद्योग में निवेशकों की दिलचस्पी अपने चरम पर है। ChatGPT, Claude और अन्य जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता ने इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश क्षेत्रों में शामिल कर दिया है। यही वजह है कि Anthropic, OpenAI और SpaceX जैसी कंपनियां सार्वजनिक बाजारों की ओर बढ़ रही हैं, ताकि उन्हें अधिक पूंजी और व्यापक निवेशक आधार मिल सके।

रिपोर्ट्स के अनुसार OpenAI भी आने वाले महीनों में अपने IPO की तैयारी कर रही है। ऐसे में Anthropic और OpenAI के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूंजी जुटाने और निवेशकों को आकर्षित करने की दौड़ भी तेज हो सकती है। माना जा रहा है कि जो कंपनी पहले बाजार में उतरेगी, उसे निवेशकों का अधिक ध्यान और पूंजी मिल सकती है।

सार्वजनिक लिस्टिंग का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि शुरुआती निवेशकों और कर्मचारियों को अपने शेयरों का मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। निजी बाजार में निवेशकों के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचना अपेक्षाकृत कठिन होता है, जबकि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Anthropic और OpenAI दोनों की संभावित लिस्टिंग में निवेश बैंकिंग दिग्गज Goldman Sachs, JPMorgan Chase और Morgan Stanley जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, अभी किसी भी बैंक की आधिकारिक नियुक्ति की पुष्टि नहीं हुई है।