RBI बैठक के फैसले पर नजर, क्या मिडिल क्लास को मिलेगी राहत?
RBI MPC: आम बजट के बाद अब हर किसी की नजर रिजर्व बैंक के मौद्रिक समीक्षा बैठक पर है। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार सुबह द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। यह देखना अहम होगा कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती करता है या नहीं। अगर कटौती होती है तो एक बार फिर लोन और ईएमआई पर मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। बता दें कि यह बैठक उस समय हो रही है जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर केंद्रित केंद्रीय बजट पेश किया गया है, महंगाई कम है और हाल ही में लंबे समय से प्रतीक्षित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से बाहरी अस्थिरता समाप्त हुई है।
क्या कहते हैं जानकार?
विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई पिछले साल फरवरी से अब तक रेपो दर में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है और फिलहाल न तो वृद्धि और न ही महंगाई को लेकर कोई बड़ी चिंता है, ऐसे में ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऋण को और सस्ता करने के लिए एक और दर कटौती संभव है। बता दें कि रेपो वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक, कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है। इसमें कटौती से बैंक लोन सस्ता होता है। हालांकि, बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज में भी कमी आती है।
बाजार पर नजर
आरबीआई के नतीजों के साथ शेयर बाजार पर भी निवेशकों की नजर होगी। विश्लेषकों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति घोषणा से एक दिन पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने और धातु, आईटी एवं पूंजीगत उत्पाद शेयरों में तेज बिकवाली से धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा। इस वजह से बाजार बिकवाली मोड में था।
बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के अंत में 503.76 अंक यानी 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,313.93 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 666.07 अंक गिरकर 83,151.62 अंक तक आ गया था। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 133.20 अंक यानी 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,642.80 अंक पर बंद हुआ।