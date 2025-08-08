another flight of gold price crossed rs 104400 including gst silver softens in bullion market सोने की एक और उड़ान, जीएसटी समेत ₹104400 के पार पहुंचा भाव, चांदी नरम, Business Hindi News - Hindustan
सोने की एक और उड़ान, जीएसटी समेत ₹104400 के पार पहुंचा भाव, चांदी नरम

Gold Silver Price 8 August: सर्राफा बाजारों में सोने के भाव में आज भी बंपर उछाल है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत नए ऑल टाइम हाई 101406 रुपये पर पहुंच गई है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 104448 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 12:43 PM
सोने की एक और उड़ान, जीएसटी समेत ₹104400 के पार पहुंचा भाव, चांदी नरम

Gold Silver Price 8 August: सर्राफा बाजारों में सोने के भाव में आज भी बंपर उछाल है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत नए ऑल टाइम हाई 101406 रुपये पर पहुंच गई है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 104448 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। आज 24 कैरेट सोने के भाव 703 रुपये प्रति 10 ग्राम की उछाल है।

चांदी ने 357 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की है। चांदी अब 114893 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 118339 रुपये किलो हो गई है। गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 115250 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100703 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

सोने की कीमतों में तेजी के कारण

सर्राफा बाजार के जानकारों ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी का कारण नए सिरे से उत्पन्न व्यापार को लेकर चिंताएं हैं जिनसे पारंपरिक सुरक्षित-संपत्तियों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा, अतिरिक्त शुल्क लगने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव और बढ़ गया। वैश्विक व्यापार शुल्क और नए रूसी प्रतिबंधों पर कारोबारियों की नजर है। दोनों ही सोने की कीमतों में तेजी का कारण बन रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिप आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी दे रहे हैं और व्यापार तनाव सोने के लिए सकारात्मक है। इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते अगले फेडरल रिजर्व अध्यक्ष की घोषणा भी कर सकते हैं।

इस साल सोना 25666 और चांदी 28876 रुपये चढ़ी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 25666 रुपये और चांदी 28876 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

14 से 23 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 700 रुपये महंगा होकर 101000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 104030 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 644 रुपये उछलकर 92888 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 95674 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 528 रुपये तेज होकर 76055 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 78336 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 61102 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

