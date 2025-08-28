पहले ही दिन रॉकेट बनेगा यह शेयर, GMP कर रहा इशारा, 300 गुना से ज्यादा लगा दांव
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर पहले ही दिन बाजार में धमाल मचा सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर भरोसा करें तो अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 59 फीसदी से ज्यादा के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर सोमवार 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी के आईपीओ पर 300 गुना से ज्यादा दांव लगा था। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 से 26 अगस्त तक खुला रहा।
GMP की मानें तो 230 के ऊपर शेयरों की लिस्टिंग
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 28 अगस्त को 86 रुपये चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) का भरोसा करें तो अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 231 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, लिस्टिंग पर शेयरधारकों को 59 पर्सेंट से ज्यादा का फायदा हो सकता है। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था।
COBRA ब्रांड नेम से कंडोम बनाती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी COBRA ब्रांड नेम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कंडोम बनाती है। कंपनी हर साल 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर का उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स का साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में निर्यात करती है।
300 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का आईपीओ
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों के कोटे में 286.20 गुना दांव लगा। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) कैटेगरी में 531.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 153.03 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे।