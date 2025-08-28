Anondita Medicare Share trading with 59 Percent Premium in Grey Market IPO Subscribed over 300 time IPO Price 145 rupee पहले ही दिन रॉकेट बनेगा यह शेयर, GMP कर रहा इशारा, 300 गुना से ज्यादा लगा दांव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anondita Medicare Share trading with 59 Percent Premium in Grey Market IPO Subscribed over 300 time IPO Price 145 rupee

पहले ही दिन रॉकेट बनेगा यह शेयर, GMP कर रहा इशारा, 300 गुना से ज्यादा लगा दांव

मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भरोसा करें तो अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 59% से ज्यादा के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर सोमवार 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। IPO में कंपनी के शेयर दाम 145 रुपये था।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:46 PM
share Share
Follow Us on
पहले ही दिन रॉकेट बनेगा यह शेयर, GMP कर रहा इशारा, 300 गुना से ज्यादा लगा दांव

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर पहले ही दिन बाजार में धमाल मचा सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर भरोसा करें तो अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 59 फीसदी से ज्यादा के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर सोमवार 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी के आईपीओ पर 300 गुना से ज्यादा दांव लगा था। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 से 26 अगस्त तक खुला रहा।

GMP की मानें तो 230 के ऊपर शेयरों की लिस्टिंग
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 28 अगस्त को 86 रुपये चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) का भरोसा करें तो अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 231 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, लिस्टिंग पर शेयरधारकों को 59 पर्सेंट से ज्यादा का फायदा हो सकता है। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था।

ये भी पढ़ें:1 लाख रुपये के 5 साल में बना दिए 63 लाख, अब शेयर का बंटवारा करेगी सोलर कंपनी

COBRA ब्रांड नेम से कंडोम बनाती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी COBRA ब्रांड नेम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कंडोम बनाती है। कंपनी हर साल 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर का उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स का साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में निर्यात करती है।

ये भी पढ़ें:अडानी की कंपनी से मिला 370 करोड़ रुपये का काम, 1186% चढ़ चुके हैं कंपनी के शेयर

300 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का आईपीओ
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों के कोटे में 286.20 गुना दांव लगा। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) कैटेगरी में 531.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 153.03 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे।

Business Latest News Share Market IPO News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।