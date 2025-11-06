Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anondita Medicare share crossed 600 rupee from 145 rupee in 2 month
'नई-नवेली कंपनी' ने भरी लोगों की झोली, 145 रुपये का शेयर पहुंचा 600 रुपये के पार

'नई-नवेली कंपनी' ने भरी लोगों की झोली, 145 रुपये का शेयर पहुंचा 600 रुपये के पार

संक्षेप: अनोंदिता मेडिकेयर 1 सितंबर 2025 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 6 नवंबर को NSE पर 602 रुपये पर बंद हुए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 310% से अधिक चढ़ गए हैं।

Thu, 6 Nov 2025 09:04 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
हाल में शेयर बाजार में उतरी कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर ने दो महीने से कुछ ज्यादा समय में लोगों को मालामाल कर दिया है। कंपनी 1 सितंबर 2025 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 6 नवंबर 2025 को NSE पर 602 रुपये पर बंद हुए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 310 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 629 रुपये है। अनोंदिता मेडिकेयर, पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है।

पहले ही दिन दोगुना हो गया लोगों का पैसा
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में निवेशकों का पैसा लिस्टिंग वाले दिन ही दोगुना हो गया। कंपनी के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर पहुंच गए। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था।

कंपनी के IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।

कंपनी का कारोबार
अनोंदिता मेडिकेयर, फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने फ्लैगशिप प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम के तहत बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर की मैन्युफैक्चरिंग इकाई नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रॉडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती है।

