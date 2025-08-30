ग्रे मार्केट में धमाल मचाए है यह शेयर, 85 रुपये पहुंच गया GMP, अगले हफ्ते है लिस्टिंग

अनोंदिता मेडिकेयर के IPO में शेयर का दाम 145 रुपये है। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपये है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 230 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।

अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 85 रुपये के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) तगड़ी लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। कंपनी के शेयर 58 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को लिस्ट होंगे। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

230 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर

अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये है। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपये है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 230 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। अनोंदिता मेडिकेयर पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाती है। कंपनी अपने कंडोम COBRA ब्रांड नेम के तहत बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे कई इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है। अनोंदिता मेडिकेयर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का है।