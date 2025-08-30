Anondita Medicare IPO Share GMP now reached 85 rupee Share Price 145 rupee listing on 1 September ग्रे मार्केट में धमाल मचाए है यह शेयर, 85 रुपये पहुंच गया GMP, अगले हफ्ते है लिस्टिंग, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Anondita Medicare IPO Share GMP now reached 85 rupee Share Price 145 rupee listing on 1 September

ग्रे मार्केट में धमाल मचाए है यह शेयर, 85 रुपये पहुंच गया GMP, अगले हफ्ते है लिस्टिंग

अनोंदिता मेडिकेयर के IPO में शेयर का दाम 145 रुपये है। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपये है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 230 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 09:53 PM
share Share
Follow Us on
ग्रे मार्केट में धमाल मचाए है यह शेयर, 85 रुपये पहुंच गया GMP, अगले हफ्ते है लिस्टिंग

अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 85 रुपये के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) तगड़ी लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। कंपनी के शेयर 58 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को लिस्ट होंगे। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

230 रुपये के करीब लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये है। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपये है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 230 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। अनोंदिता मेडिकेयर पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाती है। कंपनी अपने कंडोम COBRA ब्रांड नेम के तहत बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को साउथईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे कई इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है। अनोंदिता मेडिकेयर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का है।

ये भी पढ़ें:दनादन 6 बार बांटे बोनस शेयर, IT शेयर ने 1 लाख रुपये के बना दिए 4 करोड़ से ज्यादा

IPO पर लगा 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, रिटेल इनवेस्टर्स को कंपनी के आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा है।

Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।