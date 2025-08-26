Anondita Medicare IPO Last Day of Subscription Price Band 145 rupee Grey Market Premium 50 Percent Know details 50% से ऊपर पहुंच गया GMP, दांव लगाने का आखिरी मौका, कंडोम बनाती है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
50% से ऊपर पहुंच गया GMP, दांव लगाने का आखिरी मौका, कंडोम बनाती है कंपनी

अनोंदिता मेडिकेयर का IPO दो दिन में 41 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में दांव लगाने का आज आखिरी मौका है। कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 73 रुपये पहुंच गया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:37 AM
पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। कंपनी के आईपीओ पर 2 दिन में ही 41 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ पर दांव लगाने का आज आखिरी मौका है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 अगस्त तक ही खुला हुआ है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 50 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

73 रुपये पहुंच गया GMP
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 73 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 218 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग वाले दिन 50 पर्सेंट से ज्यादा फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर सोमवार 1 सितंबर 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

2 दिन में 41 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया IPO
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दो दिन में 41.11 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 56.63 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 56.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 2.17 गुना सब्सक्राइब हो गया है। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2.90 लाख रुपये का निवेश करना होगा। कंपनी 'COBRA' ब्रांड नेम के तहत अपने कंडोम बनाती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है।

