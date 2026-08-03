क्या आपके खाते में भी नहीं आए ₹3,000? तुरंत करवाए ये काम, वरना अटक जाएगी इस योजना की किस्त
मुख्य बातें
- पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत अगस्त महीने की ₹3,000 की किस्त चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है, जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उनके लिए DBT, आधार लिंकिंग, बैंक खाते की जानकारी, दस्तावेजों की जांच और आवेदन की स्थिति चेक करना जरूरी है
पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना (Annapurna Bhandar Yojana) के तहत अगस्त महीने की ₹3,000 की किस्त का इंतजार कर रहे लाखों लाभार्थियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। कई लोगों के बैंक खाते में 3 अगस्त तक भी पैसा नहीं पहुंचा है। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार हर महीने की तरह इस बार भी पहले सप्ताह में चरणबद्ध (Phased) तरीके से भुगतान कर रही है, यानी सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है, तो इसकी वजह तकनीकी या दस्तावेजों से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है।
क्या है कारण?
सबसे आम कारणों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का एक्टिव न होना, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना, आवेदन फॉर्म और बैंक रिकॉर्ड में जानकारी का मेल न खाना, आवेदन का वेरिफिकेशन लंबित होना, गलत बैंक खाते का चयन, अधूरे दस्तावेज या फिर योजना की पात्रता पूरी न करना शामिल है। कई बार एक से अधिक बैंक खाते होने पर भी भुगतान सही खाते में नहीं पहुंच पाता। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका DBT चालू है और आधार सही बैंक खाते से लिंक है।
ऐसे चेक करें आवेदन स्टेटस
अगर आपने योजना के लिए आवेदन किया है, तो आप पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपना आवेदन स्टेटस भी देख सकते हैं। अगर स्टेटस 'अप्रूव्ड' दिख रहा है, तो जल्द ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 'Pending at the BDO Office' का मतलब है कि आपका आवेदन अभी जांच प्रक्रिया में है और कुछ दिन इंतजार करना होगा। वहीं, 'Bank Account Invalid' आने पर बैंक पासबुक की कॉपी लेकर BDO कार्यालय में जानकारी अपडेट करनी होगी। वहीं 'Rejected' स्टेटस मिलने पर आप BDO कार्यालय में अपील कर सकते हैं। अगर पेमेंट पेंडिंग (Payment Pending) लिखा है, तो इसका मतलब है कि भुगतान अभी जारी नहीं हुआ है।
लगातार खातों में भेजी जा रही ₹3,000 की किस्त
पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार अगस्त की ₹3,000 की किस्त पहले सप्ताह के दौरान लगातार खातों में भेजी जा रही है। इसलिए अगर अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो कुछ दिन और इंतजार करें। इसके साथ ही अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और DBT की स्थिति की जांच जरूर कर लें। अगर सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद शुरुआती भुगतान अवधि खत्म होने के बाद भी राशि नहीं आती है, तो अपने स्थानीय BDO कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज करें और आवेदन की वास्तविक स्थिति की जानकारी लें। इससे समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।