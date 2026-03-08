1:1 बोनस शेयर देने का ऐलान, साथ ही 5 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, ₹118 पर आया भाव

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बोर्ड ने मौजूदा इक्विटी शेयरों को विभाजित यानी स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला लिया है। इसके तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को तोड़कर ₹2 फेस वैल्यू के 5 शेयर बनाए जाएंगे।

Anlon Healthcare: एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाने वाली कंपनी एनलॉन हेल्थकेयर के शेयरों में शुक्रवार, 6 मार्च को अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। इसी खबर के बाद शेयर में उछाल आया और यह NSE पर कारोबार के दौरान करीब 6.89% तक चढ़कर ₹118.72 के स्तर पर पहुंच गया। दोपहर तक शेयर लगभग 5.52% की तेजी के साथ ₹117.19 पर ट्रेड करता दिखा।

कंपनी ने क्या कहा है कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बोर्ड ने मौजूदा इक्विटी शेयरों को विभाजित यानी स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला लिया है। इसके तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को तोड़कर ₹2 फेस वैल्यू के 5 शेयर बनाए जाएंगे। इस कदम का मकसद आम निवेशकों के लिए शेयर को ज्यादा किफायती बनाना और बाजार में इसकी लिक्विडिटी बढ़ाना है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके लिए रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की है। रिकॉर्ड डेट बाद में तय कर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित की जाएगी।

बोनस शेयर का ऐलान स्टॉक स्प्लिट के साथ-साथ कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने का भी ऐलान किया है। कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास ₹2 फेस वैल्यू के दो शेयर होंगे, उन्हें एक अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेगा। यह बोनस शेयर भी ₹2 फेस वैल्यू का होगा। बोनस शेयर मिलने से निवेशकों के पास कुल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कई बार निवेशकों को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है।

ये भी ऐलान इसके अलावा कंपनी ने अपने अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने का भी फैसला किया है। बोर्ड ने इसे ₹55 करोड़ से बढ़ाकर ₹110 करोड़ करने को मंजूरी दी है। पहले कंपनी के पास ₹2 फेस वैल्यू के 27.5 करोड़ शेयर थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 55 करोड़ शेयर किया जाएगा। इसके लिए कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में भी जरूरी बदलाव करेगी। हालांकि यह फैसला कंपनी के शेयरधारकों और संबंधित नियामकीय मंजूरी के अधीन रहेगा।

शेयरों के हाल शेयर के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें करीब 7.81% की तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक महीने में यह करीब 7.22% कमजोर हुआ है। वहीं साल 2026 की शुरुआत से अब तक शेयर में लगभग 21.12% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी छोटी अवधि में उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन ताजा कॉरपोरेट ऐलान के बाद शेयर में नई हलचल शुरू हो गई है।